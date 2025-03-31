Зарплата і готівка в доларах: Андрій Найда оприлюднив декларацію за 2024 рік

За 2024 рік Андрій Найда задекларував 1 млн 200 тисяч 964 гривень заробітної плати та понад 50 000 доларів США.

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Про це йдеться у його декларації за 2024 рік, пише Правда з посиланням на Вікна.

У 2024 році проти попередніх років перелік майна, яким володіє міський голова та члени його сім’ї, не змінився. У власності Андрія Найди з 2011 року квартира у Калуші площею 68 квадратних метрів придбана за 357 750 гривень та набутий у листопаді 2020 року автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, 2013 року випуску, вартістю 402 000 гривень.

У власності дружини міського голови з червня 2015 року дачний будинок на 22,9 кв. метри та земельна ділянка площею 597 квадратних метрів у Калуші.

За 2024 рік Андрій Найда задекларував 1 200 964 гривень заробітної плати за основним місцем роботи — у виконавчому комітеті Калуської міської ради. Проти 2023 році заробітна плата міського голови суттєво зросла, тоді він задекларував 835 692 гривень.

Виходячи з того, що посадовці калуської влади отримують фактично 13 зарплат на рік (за 12 місяців плюс допомога на оздоровлення), у 2023 році середньомісячна зарплата Андрія Найди становила близько 64,3 тис. гривень на місяць, а у 2024 році — вже майже 92,4 тис. гривень на місяць.