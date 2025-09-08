Встановити День дружини воїна: франківки подали петицію Зеленському

Громадська організація “Дружина воїна” з Франківська виступила з ініціативою про встановлення Дня дружини воїна 14 жовтня.

Відповідну петицію подали Президенту Зеленському, пише Правда ІФ з посиланням на КУРС.

Петиція розміщена на сторінці офіційного інтернет-представництва президента України.

Відзначати цей день пропонують без встановлення вихідного. “Мова не про свято, – підкреслює голова ГО “Дружина воїна” Ольга Бобрикович. – Мета ініціативи — проявити внесок дружин та партнерок військовослужбовців у захист держави”.

У петиції зазначено, що цей день присвячений усім жінкам, які є опорою для захисників України в теперішній російсько-українській війні. “Для нас цей день — символ визнання тисяч жінок, які щодня тримають тил: виховують дітей, волонтерять для фронту, зберігають родини й водночас залишаються сильними поруч із захисниками. Серед нас є ті, хто ночами чекає чоловіка з передової; ті, хто роками живе надією повернення з полону чи з “безвісти зниклих”, і ті, чиє серце вже несе невимовний біль втрати”, – каже Ольга.

“Ми маємо вшанувати не лише тих, чиї чоловіки зараз на передовій, а й дружин наших полеглих героїв та дружин полонених і безвісти зниклих, чия сила духу та боротьба за пам’ять і за свободу близьких заслуговують на особливу повагу”, – відзначає голова ГО “Дружина воїна”.

За її словами, офіційне встановлення цього дня стане потужним сигналом, що держава бачить і цінує їхню жертовність та стійкість.

Учасниця громадської організації Богдана Шамотайло додає, що День дружини воїна може стати платформою для суспільного діалогу, розробки соціальних програм та освітніх ініціатив, спрямованих на допомогу сім’ям захисників і підтримку дружин та дітей військових. “Це допоможе сформувати культурну традицію поваги до захисників і їхніх сімей. І стане частиною національної ідентичності”, – каже Богдана.

Дружини воїнів апелюють до міжнародної практики: у багатьох країнах існують дні вшанування військових родин чи дружин військових. Це ставить сім’ї воїнів у центр уваги суспільства й нагадує, що війна — це виклик не лише для солдатів, а й для їхніх близьких. “Для кожного воїна важливо знати, що його родина захищена та шанована. В наш час важливо, щоб родинам захисників приділяли гідну увагу та підтримку з боку суспільства і держави”, – говорить Богдана Шамотайло.

14 жовтня обрали невипадково. Цей день має глибокий історичний та духовний зміст, пов’язаний одночасно із захистом, вірністю, родиною та національною стійкістю. “Зараз всі державні свята, що тривалий час відзначалися 14 жовтня, перенесені. Саме тому вшанування дружин воїнів у цей день є логічним продовженням попередньої традиції”, – пояснює Ольга Бобрикович.

Дружини військових закликають підтримати їхню ініціативу і підписати петицію.