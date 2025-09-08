За день до дня народження на фронті загинув воїн з Долинщини Євгеній Гринишин

7 вересня на передовій обірвалося життя захисника з Долинської громади Євгенія Гринишина.
Пише Правда.ІФ з посиланням на Бліц-Інфо.
Звістку про загибель мешканця с. Велика Тур’я, сержанта, командира 2 інженерно-позиційного відділення Гринишина Євгенія повідомив міський голова Долини Іван Дирів.
“Він віддав своє життя, мужньо виконуючи військовий обов’язок у бою за Україну, її свободу та Незалежність. Євгеній загинув 7 вересня 2025 року – всього за день до свого дня народження… Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя. Поділяємо ваш біль і низько схиляємо голови у скорботі. Вічна пам’ять та слава захиснику України”,- написав мер.