Збитий білий вантажний автомобіль на узбіччі дороги.
Диван на коліщатках в темній вітальні

5 вересня на автодорозі Н-10 «Стрий – Чернівці – Мамалига» трапилася ДТП: один чоловік загинув

Автор: Уляна Роднюк
08/09/2025 15:03
Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту встановили, що 26-річний водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із легковиком Mitsubishi Lancer. Після удару мікроавтобус зачепив ще й автомобіль Opel Vivaro, який рухався назустріч.

Правда.ІФ з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області

Унаслідок аварії водій Mitsubishi Lancer, 40-річний мешканець Коломийського району, загинув на місці події. Двоє його пасажирів – 14-, та 9- років – отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до Коломийської дитячої лікарні.

Водія мікроавтобуса поліцейські перевірили на стан сп’яніння. За кермом він був тверезий. Мешканця Тернопільщини поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.

Розбитий фургон на дорозі після аварії.
Аварія на дорозі з кількома автомобілями.
Аварія на дорозі, поліцейський автомобіль на місці.

