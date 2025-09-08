5 вересня на автодорозі Н-10 «Стрий – Чернівці – Мамалига» трапилася ДТП: один чоловік загинув

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту встановили, що 26-річний водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із легковиком Mitsubishi Lancer. Після удару мікроавтобус зачепив ще й автомобіль Opel Vivaro, який рухався назустріч.



Унаслідок аварії водій Mitsubishi Lancer, 40-річний мешканець Коломийського району, загинув на місці події. Двоє його пасажирів – 14-, та 9- років – отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до Коломийської дитячої лікарні.

Водія мікроавтобуса поліцейські перевірили на стан сп’яніння. За кермом він був тверезий. Мешканця Тернопільщини поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.