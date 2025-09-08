ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Спецоперація СБУ на об'єкті, затримання осіб.
Затримали «екссмотрящого» за Оленівською колонією та його спільників, які тероризували декілька регіонів України. ФОТО і ВІДЕО

Автор: Уляна Роднюк
08/09/2025 14:26
Служба безпеки та Національна поліція нейтралізували злочинне угруповання, яке намагалося тримати в страху жителів одразу п’яти регіонів України. За результатами комплексних заходів затримано 12 учасників банди, серед яких колишній «смотрящий» за Оленівською колонією.

Пише Правда.ІФ з посиланням на СБУ в області.

Як встановило розслідування, фігуранти вимагали гроші з підприємців під виглядом повернення неіснуючих боргів. У разі відмови плати «данину» – рекетири погрожували фізичною розправою потерпілим та їхнім родичам.

СБУ затримує підозрюваного біля поліцейського авто.

Задокументовано, як зловмисники «вибивали» 800 тис. доларів США у власників сімейного бізнесу на Прикарпатті.

Затримання Службою безпеки України

Ще в одному з епізодів бандити вимагали з військовослужбовця ЗСУ віддати їм свої заощадження. Для тиску на українського захисника – обіцяли «навідатися» до його близьких та знищити все родинне майно.

За матеріалами справи, координацією дій угруповання займалися загалом четверо кримінальних авторитетів, які позиціонують себе як «смотрящі» за декількома містами в Івано-Франківській та Дніпропетровській областях.

Офіцер СБУ затримує чоловіка на вулиці.

У ході спецоперації одного з них затримали прямо на кордоні під час спроби втечі до сусідньої країни Євросоюзу.

Інших учасників угруповання було затримано за місцями проживання, а також на передачі їм частини «данини» від потерпілого.

Встановлено, що крім 4-х організаторів банди («смотрящих»), до її складу входили кримінальники, більшість з яких вже відбували покарання за розбій, вимагання та інші тяжкі злочини.

Чоловік у білій футболці, обличчя піксельоване.

Під час 28 обшуків у фігурантів на території Київської, Дніпропетровської, Одеської, Житомирської, Кіровоградської, Закарпатської, Івано-Франківської та Хмельницької областей виявлено:

▪ майже 1,5 млн у гривневому еквіваленті та 7 авто преміум класу;

▪ вогнепальну зброю, смартфони, флешки, банківські картки, чорнові записи, «розписки» від потерпілих та інші речові докази злочинів.

Зброя та патрони на сірому фоні.

Наразі затриманим оголошено про підозри за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Також вирішується питання щодо оголошення додаткових підозр за ст. 255-1 та ст. 255-3 Кримінального кодексу України (встановлення або поширення злочинного впливу, звернення за застосуванням злочинного впливу).

Затримання у спецоперації СБУ на дерев'яній підлозі

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

