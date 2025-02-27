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Диван на коліщатках в темній вітальні

Вихованці позашкілля в Івано-Франківську зможуть навчитись керувати дронами

Автор: Lilia
27/02/2025 13:29
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Сучасні виклики потребують нових співпраць.

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Днями підписано договір про співпрацю між НЦ Вітруган та Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради. Метою співпраці є проведення тренінгів з керування дронами в межах навчальної програми «Захист України» та програм позашкільної освіти в закладах освіти Івано-Франківської міської територіальної громади, пише Правда.іф.

“Раніше 150 вчителів з Франківська та області пройшли навчання у ВІТРУГАН за програмою «Військові технології та їх розвиток» (Основи радіозв’язку та радіоелектронної боротьби, основи безпілотних систем, їхні типи, характеристики та принципи роботи) тривалістю 40 академічних годин (1,3 ECTS)”, – нагадують у навчальному центрі.