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Скандальний Олег Ляшко розлучається з дружиною після 26 років стосунків
Диван на коліщатках в темній вітальні

Скандальний Олег Ляшко розлучається з дружиною після 26 років стосунків

Автор: Орися Корчун
27/02/2025 12:57
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Заяву на розірвання шлюбу подала саме обраниця екснардепа. Пише Главком

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Колишній депутат Верховної Ради України від “Радикальної партії”, а нині командир батальйону безпілотних систем Олег Ляшко розлучається з дружиною.

Заяву до суду на розірвання шлюбу подала саме дружина екснардепа – Росіта Ляшко. Сталося це ще у вересні 2024 року. Наразі триває судовий процес щодо розлучення подружжя. Найближче засідання у справі заплановане на 3 березня у Печерському районному суді Києва.

Олег Ляшко з дружиною / © facebook.com/O.Liashko
Олег Ляшко з дружиною / Фото: facebook.com/O.Liashko

Зазначимо, Олег Ляшко перебував у стосунках із Росітою протягом 26 років, з яких шість у шлюбі. Пара одружилася у червні 2018 року. Як говорив тоді політик, ініціаторкою була саме дружина. Подружжя має двох спільних дітей – 22-річну доньку Владиславу та 4-річного сина Олександр.

Олег Ляшко з дружиною укладав шлюб / © facebook.com/O.Liashko
Олег Ляшко з дружиною укладав шлюб / Фото: facebook.com/O.Liashko

Нагадаємо Одіозний Ляшко загримів у скандал: військові злили правду про екснардепа в армії