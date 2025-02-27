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З Івано-Франківщини на фронт передали 6 квадрокоптерів

Автор: Lilia
27/02/2025 12:25
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Для потреб 10 окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» передали 6 квадрокоптерів DJI Matrice 30Т вартістю 1,5 млн грн.

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Придбали їх за кошти, вручені під час VII благодійного аукціону, пише Правда.іф з посиланням на Світлану Онищук

“Ці квадрокоптери дозволяють вести розвідку за будь-яких погодних умов. І цим слугують для захисту наших воїнів, бо допомагають відстежувати пересування противника.

Разом працюємо над тим, щоб підсилювати наше військо та допомогати йому ефективно вести боротьбу з ворогом”, – каже Світлана Онищук.