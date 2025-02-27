З Івано-Франківщини на фронт передали 6 квадрокоптерів

Для потреб 10 окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» передали 6 квадрокоптерів DJI Matrice 30Т вартістю 1,5 млн грн.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Придбали їх за кошти, вручені під час VII благодійного аукціону, пише Правда.іф з посиланням на Світлану Онищук

“Ці квадрокоптери дозволяють вести розвідку за будь-яких погодних умов. І цим слугують для захисту наших воїнів, бо допомагають відстежувати пересування противника.