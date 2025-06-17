Випускниця з Делятина станцювала вальс з кітелем загиблого батька. ВІДЕО

Цьогорічний останній дзвоник у Делятинському ліцеї №3 імені Героя України Ігоря Колесніченка запам’ятався особливо щемливою миттю.

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Випускниця Христина Марчук станцювала свій прощальний шкільний вальс не з партнером, а з кітелем свого загиблого батька — Андрія Марчука, військовослужбовця, який віддав життя за Україну, пише Ратуша.

Зворушливе відео танцю оприлюднила її старша сестра Іванна Марчук. У дописі вона написала:

«Моя сильна, неймовірна, моя Хри. Твій вальс з татовим кітелем — це більше, ніж танець. Це любов, пам’ять і твоя безмежна сила. Ми були поруч, і тато був з нами — в серці, в кожному русі. Пишаюсь тобою до сліз. Ти — наша гордість».

Батько Христини, Андрій Марчук, був кадровим військовим і учасником АТО. Він загинув 13 березня 2022 року внаслідок авіаудару по Яворівському полігону. Йому було 48 років.

Памʼять про нього жива в серцях рідних. Танцем із кітелем дівчина вшанувала не лише особисту втрату, а й символічно нагадала всім присутнім про ціну свободи та героїзм захисників України.