Добровольці, як пірати: у Франківську розповіли, як створили бригаду «Хартія»

У Хартії-Хаб в Івано-Франківську відбулася розмова з військовими 13 бригади Нацгвардії «Хартія».

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Спікерами заходу були сержант Дмитро Масалов з позивним «Демон» та Олег Шульга «Артіст». Модерував зустріч ветеран, координатор ветеранського напряму “Теплого міста” Андрій Фармуга, пише Репортер.

Олег Шульга, Дмитро Масалов та Андрій Фармуга

У березні 2022 року «Хартією» назвали себе добровольці, які вирішили не допустити окупації Харкова російськими військами. На той час Дмитру Масалову було 18 років. Він каже, довго не вагаючись, зібралися з хлопцями, щоб захищати рідний дім.

У нас не було досвіду, бо ні я, ні друзі не служили в армії. Тож нас, звичайно, нікуди, не брали. У березні створили добровольче формування територіальної громади «Хартія». Нас було не так багато, ми мали багато тренувань, виконували свої бойові задачі. Але все ж таки це не був якийсь масштабний підрозділ. Я називав нас піратами, бо ми жили, як пірати, – говорить Дмитро.

У вересні 2022 добровольче формування територіальної громади взяло участь у Харківському контрнаступі.

А на початку 2023 року «Хартія» була єдиним добровольчим підрозділом у битві за Бахмут.

Я назавжди запам’ятав шикування 25 грудня. Весь наш підрозділ шикують і кажуть, що завтра ми їдемо на Бахмут, – розповідає Дмитро Масалов. – Щоб ви розуміли, ніхто не дав задню. 26 грудня всі дружно виїхали на Бахмут.

Того ж 2023 року «Хартія» стала 13 бригадою Національної гвардії України. Через кілька місяців бригада виконувала бойові завдання в Серебрянському лісі, що на Луганщині.

Коли російські війська вдруге спробували захопити Харків у травні 2024 року, разом з іншими їх зустріла «Хартія» – за добу перемістившись з Донеччини. Спочатку бригада зупинила ворога, а згодом почала наступ, витісняючи росіян за державний кордон.

З того часу «Хартія» разом з іншими підрозділами звільнила на Харківщині понад 1700 га території.

Олег Шульга розповідає про свій досвід. Раніше він був актором театру, знімався в кіно. У 2014 році у військоматі йому сказали йти в піхоту.

У 2022 році я вже став начальником розвідки. Потім ще кимось. І я розумів, що система не зовсім ефективно мене використовує. Коли ж я прийшов в «Хартію», то отримав абсолютно свій кейс. Я зрозумів, що мене застосовують ефективніше, ніж було до того, – говорить Олег. – І знаєте, тут же ще є така прикольна штука. Окрім того, що людина може реалізувати в армії свій капітал – той досвід за її 20, 30, 40 років життя – вона ще й може знайти себе в чомусь іншому. І це явище є дуже цінним. Максимально цінним. Тому що питання мотивації тоді якось відходить на інший план. Бо якщо людина знаходить себе, то вона стає якимось генератором енергії.

Андрій Фармуга додає, що, на жаль, часто в деяких бригадах ЗСУ командування не використовує повністю потенціал бійців.

Скажімо, якщо я хочу літати на дронах, то мені дають таку можливість. Але, на жаль, у деяких підрозділах, ти кажеш командиру: “Я б хотів розвиватись і літати на дронах”. І тобі кажуть: “Ну, це все класно, бери автомат і йди в посадку”. І ти, звичайно, йдеш. На жаль, таке є, – каже Андрій Фармуга.

За словами Дмитра Масалова, люди є максимально різними й згуртувати їх – у свій час стало для нього викликом.

Гасло сержанта – слідуй за мною, роби, як я. Будучи сержантом роти, я був першим, хто заходив на позицію. Моя рота була ще на пункті постійної дислокації, а я вже на позиціях з іншим батальйоном. Спочатку я проходив всі позиції, а потім вже заводив хлопців, – розповідає Дмитро. – Сержант – це мама-тато. Це та людина, яка повинна й накормити, і підбадьорити, і в потрібний момент накричати.

Під час розмови нацгвардійці розповідали про свій військовий досвід, відповідали на запитання, жартували.

Зустріч організувало «Тепле місто» – в рамках проєкту «Історії бригад, які боронять незалежність».

Нагадаємо, 10 квітня, у просторі “ветераницивільні ПЕТРОС” відбулася розмова з військовими 102 окремої бригади територіальної оборони. З квітня 2022 року бригада воює на Запорізькому напрямку.