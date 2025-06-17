Росія цієї ночі запустила понад 440 безпілотників та 32 ракети, – Зеленський

У ніч на 17 червня Росія атакувала Україну більш ніж 440 безпілотниками та 32 ракетами, столиця зазнала найпотужнішого удару.

Про це повідомив глава держави в Telegram.

“Регулярні доповіді міністра внутрішніх справ Клименка та військових командувачів щодо ситуації після масованого російського удару. Більше ніж 440 дронів і 32 ракети. Один із найбільш страшних ударів по Києву. Також протягом ночі були атаковані Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Київщина. Зараз у Києві намагаються дістати людей з-під завалів звичайного житлового будинку. Скільки їх, зараз незрозуміло. Росіяни зруйнували цілий підʼїзд. Загалом пошкоджені будинки у восьми районах Києва. Досі тривають роботи після удару по Одесі, рятувальники працюють на всіх місцях прильотів. Усім постраждалим надається необхідна допомога, відомо про 75 поранених людей. Станом на цей час 15 загиблих людей. Мої співчуття рідним та близьким”

Він наголосив, що весь світ, США та Європа нарешті мають відреагувати так, як цивілізоване суспільство реагує на терористів.