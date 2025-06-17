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Поблизу гори Бребенескул у Карпатах заблукала 14-річна дівчина
Диван на коліщатках в темній вітальні

Поблизу гори Бребенескул у Карпатах заблукала 14-річна дівчина

Автор: Олег Мамчур
17/06/2025 09:54
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Увечері 16 червня 2025 року під час спуску з гори Бребенескул, поблизу села Бистрець Верховинського району заблукала 14-річна туристка. Її розшукали рятувальники.

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Про це інформують на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій в області.

Як ідеться в дописі, неповнолітня дівчина перебувала у горах у складі туристичної групи. Спускаючись з гори Бребенескул, вона загубилася.

На допомогу мандрівниці вирушили чотири рятувальники зі селища Верховина. Вони розшукали мандрівницю та супроводили її до села Бистрець.

Як підготуватися до туристичних походів:

  • перед тим, як вирушити в гори чи до лісу, потрібно вивчити карту місцевості або взяти провідника;
  • важливо подбати про повний заряд мобільного телефону;
  • подбати про відповідний одяг та спорядження;
  • не вдягати непримітний сіро-зелений або чорний одяг, віддати перевагу яскравим кольорам. Так заблукалого легше помітити під час пошуку. Добре, якщо на одязі будуть смужки, що відбивають світло;
  • користуватися застосунком “Порятунок у горах”.