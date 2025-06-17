Поблизу гори Бребенескул у Карпатах заблукала 14-річна дівчина

Увечері 16 червня 2025 року під час спуску з гори Бребенескул, поблизу села Бистрець Верховинського району заблукала 14-річна туристка. Її розшукали рятувальники.

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Про це інформують на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій в області.

Як ідеться в дописі, неповнолітня дівчина перебувала у горах у складі туристичної групи. Спускаючись з гори Бребенескул, вона загубилася.

На допомогу мандрівниці вирушили чотири рятувальники зі селища Верховина. Вони розшукали мандрівницю та супроводили її до села Бистрець.

Як підготуватися до туристичних походів: