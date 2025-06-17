Франківськ модернізує картку «Галка»

Уявіть, що ваша картка “Галка” тепер завжди з вами – не в гаманці, а прямо у телефоні! Саме таку зручну програму створює для іванофранківців компанія Easy Pay.
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Більше не треба буде хвилюватися, чи забули ви картку вдома, чи скільки на ній грошей. Все буде легко і просто: поповнити “Галку”, перевірити баланс та навіть бачити, де ви їздили – і все це з вашого смартфону.
Компанія Easy Pay — це не просто розробник додатків, а одна з найбільших фінансових груп в Україні з 15-річним досвідом. Вони вже давно займаються платежами для мешканців по всій країні, маючи власні додатки, сайти та термінали, які ви бачите у супермаркетах. Тепер Easy Pay прийшла до Івано-Франківська, щоб допомогти створити “розумне місто” на базі свого перевіреного додатку. Ця компанія вже впроваджує Smart City рішення в п’яти містах України, і дуже пишається тим, що Івано-Франківськ обрав саме їх для цього важливого кроку.
Антон Авраменко, представник та співвласник групи FinTech EasyPay, розповів, що вони розширюють співпрацю з Івано-Франківськом. Він представив чотири головні функції, які стануть основою “Smart City” у смартфоні містян.
“Наразі – це наше продовження співпраці з містом, тому що ми працюємо вже багато років по різних продуктах. Ми зробили інфраструктуру для фінансових послуг у місті. Продовження цієї співпраці – це розширення послуг попереднього додатку Easy Pay. На основному етапі будуть 4 функції, які будуть складати базовий функціонал Smart Міста. Перша функція – це те, що кожен громадянин побачить свою картку, зможе підключити свою картку “Галка” в додаток, побачити її баланс і виписку, а також поповнити її. Друга функція – для водіїв, вони зможуть зручно оплатити паркування одним кліком, або сплатити штраф. Третя функція, дуже важлива для міста, – це комунікація містян із містом: вкладка новин та інформації, а також можливість подати базові заявки до ЦНАПів. Четверта функція – це оплата всіх комунальних послуг у рамках єдиної квитанції, де громадянин, ввівши свою адресу, зможе побачити усі платежі, які йому потрібно сплатити”, – розповів представник компанії Easy Pay Антон Авраменко.
Івано-Франківськ стане одним з перших міст в Україні, де пластикова картка “Галка” перетвориться на віртуальну. Це не просто розширення функціоналу, а крок до універсального мобільного застосунку, який об’єднає транспортні послуги з оплатою комуналки, інформаційними повідомленнями та іншими корисними функціями. Це дозволить перевести частину пасажирів з банківських карток на більш зручну і вигідну “Галку” в телефоні.
«Ми працюємо з компанією EasyPay вже довший час. Ми одні із перших в Україні запустили безготівкову оплату у комунальному транспорті та автоматизовану систему обліку й оплати проїзду. Одним з наших побажань було перевести транспортну картку “Галка” з пластикової на віртуальну – ту, що можна мати у смартфоні й розраховуватись ним. Хоч EasyPay не є нашим оператором, вони погодились реалізувати це для нас абсолютно безкоштовно. Ми очікуємо бути першими або одними з перших в Україні, хто переведе пластикову картку у віртуальну. Оскільки ми прагнемо зменшити кількість розрахунків банківськими картами, ми очікуємо, що коли “Галка” з’явиться у телефоні, це буде зручніше та дешевше, ніж користуватися банківськими картками, і ми зможемо перевести частину пасажирів на транспортну картку», – пояснив директор КП «Електроавтотранс» Віталій Голутяк.
Це рішення не лише зручне і дешевше за пластик, але й відкриває шлях до розвитку багатьох інших сучасних послуг для мешканців.
“Ми вітаємо з підписанням такого меморандуму. Це перше місто в Україні, яке зможе мати електронну картку в смартфоні. Вже не потрібно буде виробляти “Галку” пластикову — це все можна буде зробити в мобільному телефоні. Це зручно, це дешевше, ніж би ми застосовували це при виготовленні картки. Це надзвичайно таке сучасне рішення, яке дозволить нам розвивати й інші послуги. Основна послуга — це транспортні перевезення, але ми надіємося, що картка буде також розвиватися в інших напрямках”, — підсумовує Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.