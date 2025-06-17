Погода на Івано-Франківщині 17 червня

17 червня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують мінливу хмарність, місцями — невеликий дощ та грози.
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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.
- Температура повітря в Івано-Франківську — 22-24° тепла.
- По області вночі прогнозують 19-24° тепла.
- У високогір’ї Карпат — 14-19° тепла.
Вітер — північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.