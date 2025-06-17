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Погода на Івано-Франківщині 17 червня
Диван на коліщатках в темній вітальні

Погода на Івано-Франківщині 17 червня

Автор: Олег Мамчур
17/06/2025 08:50
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17 червня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують мінливу хмарність, місцями — невеликий дощ та грози.

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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

  • Температура повітря в Івано-Франківську — 22-24° тепла.
  • По області вночі прогнозують 19-24° тепла.
  • У високогір’ї Карпат — 14-19° тепла.

Вітер — північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.