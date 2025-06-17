“Менеджмент енергетичної інженерії”: ІФНТУНГ впроваджує нову дуже перспективну освітню програму

В сучасних умовах, які характеризуються надзвичайно складними викликами в усіх сферах розвитку економіки та суспільства виникає необхідність вирішення людськими ресурсами соціально-економічних систем широкого спектру різних завдань. Дуже часто, для прийняття ефективних управлінських рішень або попереднього їх супроводу фахівцю, який на професійному рівні володіє знаннями в галузі управління необхідно додатково вивчати техніко-технологічні особливості процесів. Або, навпаки, інженер, який здатний професійно та якісно виконувати свою роботу, але, при цьому, обмежений знаннями методів, підходів, інструментів та моделей управління, змушений звертатися до теорії та практики управління з метою отримання найкращих результатів від реалізації процесів з використанням техніко-технологічних засобів, розповідає своїм читачам новинний ресурс Правда іф.

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Що таке «менеджмент енергетичної інженерії»?

Енергетична інженерія – це теорія та практика, спрямована на вирішення технічних та технологічних задач, пов’язаних з функціонуванням енергетичних об’єктів та систем у сфері виробництва, розподілу, постачання та споживання різних видів енергії.

Менеджмент – це теорія та практика управління ресурсами організації, сукупність технологій, принципів, методів, засобів та форм, спрямованих на підвищення ефективності її функціонування.

Менеджмент енергетичної інженерії – це управління організаціями в процесах створення, впровадження і ефективного використання технологій, технічних засобів, механізмів та інструментів виробництва, збереження, передачі і споживання всіх видів енергії.

Чому ІФНТУНГ ініціює нову ОП?

На виконання Стратегії ІФНТУНГ до 2028 р. Зважаючи на пріоритетність вирішення проблем забезпеченості людськими ресурсами та енергією для будь-якої організації в умовах сучасних викликів Оцінюючи зростання потреб організацій у фахівцях з управління, здатних використовувати широкі можливості участі у проєктах та програмах, зокрема, державних, які передбачають залучення ресурсів у відновлення та реконструкцію енергетичних об’єктів, їх захист, альтернативне виробництво енергії та енергопостачання, енергозбереження. Для залучення фахівців-практиків вітчизняної енергетичної галузі до підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації людських ресурсів організацій для підвищення ефективності реалізації завдань в сфері енергетичної інженерії

Основний фокус освітньої програми

Це підготовка фахівців, здатних до застосування при вирішенні проблем та складних спеціалізованих задач у сфері управління процесами створення та використання різних видів енергії організаціями та їх підрозділами набутих під час навчання знань і навичок, спроможних до відкриття та ведення власної справи за напрямом виробництва та постачання різних видів енергії, прагнучих до участі у науковій діяльності та генерування креативних ідей щодо енерговиробництва, енергоспоживання та енергозбереження.

Фактично ІФНТУНГ пропонує МВА у сфері енергетики!

На які посади може претендувати магістр з менеджменту за освітньою програмою «Менеджмент енергетичної інженерії» (відповідно до Національного класифікатора професій ДК 003:2010)?

12 – Керівники підприємств, установ та організацій;

122 – Керівники виробничих та інших основних підрозділів;

123 – Керівники функціональних підрозділів;

13 – Керівники малих підприємств без апарату управління;

131 – Керівники малих підприємств без апарату управління;

14 – Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів;

143 – Менеджери (управителі) в обробній промисловості та у виробництві електроенергії, газу та води.

142 – Менеджери (управителі) у добувній промисловості

1439.8 – Менеджери (управителі) у виробництві та розподіленні електроенергії

1477 – Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання персоналу

Які додаткові спеціальні компетентності отримує здобувач за ОП «Менеджмент енергетичної інженерії» не передбачені іншою ОП?

Здатність розробляти і реалізовувати стратегії та плани організації, пов’язані зі створенням або використанням різних видів енергії, формувати та здійснювати їх моніторинг;

Здатність забезпечувати взаємодію між інженерним та управлінським персоналом, формувати ефективні команди, організовувати та планувати розвиток персоналу;

Здатність організовувати, планувати та контролювати хід виконання операційної діяльності в сфері енергетичної інженерії, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію.

Які додаткові програмні результати передбачені ОП «Менеджмент енергетичної інженерії»?

Забезпечувати розробку, реалізацію та моніторинг стратегій організацій з врахуванням особливостей їх господарської діяльності щодо виробництва, розподілу, транспортування або споживання енергії та її носіїв, а також потреб сталого розвитку.

Вміти організовувати командну роботу людських ресурсів організації, планувати та забезпечувати їх розвиток для реалізації інженерних проектів.

Розуміти організаційну та техніко-технологічну складові операційної діяльності організацій за напрямом виробництва, розподілу, транспортування або споживання енергії та її носіїв для прийняття управлінських рішень щодо їх розвитку.

Які унікальні компоненти (навчальні дисципліни) передбачені ОП «Менеджмент енергетичної інженерії»?

Лідерство, комунікації та командотворення в інженерії

Публічне адміністрування у сфері енергетики

Управління змінами та енергетичний перехід

Бізнес-адміністрування в сфері енергетики

Стратегії та сталий розвиток в енергетиці

Управління та технології у сфері нафтогазової інженерії (управління діяльністю нафтогазових підприємств; управління діяльністю нафтогазових підприємств; енергетичні ринки)

Управління та технології у сфері електричної інженерії (управління діяльністю енергогенеруючих та енергорозподільчих підприємств; процеси, технології та обладнання генерації та розподілу електроенергії; відновлювальна енергетика та енергоаудит)

На кого орієнтована ОП «Менеджмент енергетичної інженерії»?

Випускники-бакалаври усіх технічних спеціальностей ЗВО, які прагнуть здобути фах менеджера з одночасним розширенням технічних знань, вмінь та навичок в сфері енергетичної інженерії.

Випускники-бакалаври нетехнічних спеціальностей ЗВО, які прагнуть розвинути або здобути компетенції у сфері менеджменту з одночасним оволодінням техніко-технологічними знаннями у сфері енергетичної інженерії.

Представники управлінського корпусу підприємств та організацій енергетичної та інших галузей, які не мають базової технічної освіти за інженерним напрямом.

Інженерно-технічні працівники підприємств та організацій енергетичної та інших галузей, які мають технічну освіту за інженерним напрямом і в коло професійних обов’язків яких входить вирішення питань, пов’аних з організацією, плануванням та контролем за ходом реалізації інженерних проектів.

Які переваги ОП «Менеджмент енергетичної інженерії»?

поєднання теорії та практики: залучення вітчизняних та іноземних фахівців-практиків з досвідом у сфері управління, зокрема з числа практикуючих управлінців нафтогазових, енергенеруючих та енергорозподільчих компаній;

використання інтерактивних методів викладання та «реальних» кейсів;

наявність навчальних компонентів, які посилюють техніко-технологічну підготовку здобувачів;

можливість вибору траєкторії підготовки за напрямом нафтогазової або електричної інженерії;

отримання сертифікату (15 кредитів) за напрямом «Управління та технології у сфері нафтогазової інженерії» або «Управління та технології у сфері електричної інженерії».

Які умови вступу для здобуття ступеня магістр за ОП «Менеджмент енергетичної інженерії»?

Приймальна комісія