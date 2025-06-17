У Києві зросла кількість загиблих: подробиці атаки російських дронів. ФОТО

У столиці триває ліквідація наслідків російської атаки. За попередньою інформацією вже 14 загиблих та 44 поранених в Києві.

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Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

У Святошинському районі остання атака пошкодила житловий будинок. Житловий будинок і навчальна установа постраждали від атаки в Соломʼянському районі.

У Соломʼянському районі зафіксовані пошкодження двох житлових будинків.

В 5-поверхівці виникла пожежа. Відомо про 18 постраждалих. 12 людей отримали допомогу на місці, 6 — госпіталізовані. Пожежу локалізували. Вогнеборці та медики працюють.

На другій локації ворожий удар спричинив руйнування конструкцій житлової багатоповерхівки.

У Дніпровському районі уламок «Шахеда» застряг в стіні житлового будинку. Попередньо, без пожежі та постраждалих. У Подільському уламки дрону впали на відкритій місцевості без подальших наслідків.

В Оболонському пошкоджено авто, без пожежі. Загалом станом на зараз зафіксовані наслідки атаки на 12 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Подільському та Оболонському районах.

Стало відомо про пошкодження дитячого садочка в Дарницькому районі та в промислову територію в Дніпровському районі. Попередньо, без постраждалих.

У Подільському районі в двох локаціях падіння уламків на відкритій місцевості. Без постраждалих.