Решение для мам, которые гуляют долго — без стресса

Прогулки на свежем воздухе — это вклад в здоровье и полноценное развитие крохи. Они помогают наладить режим, благотворно воздействуют на иммунитет, а по мере взросления ребенка становятся для него увлекательным путешествием и способом познания окружающего мира. Основной транспорт — детская коляска — должен быть надежным, удобным и маневренным. Заказать подходящую модель удобно в онлайн-каталоге: https://rozetka.com.ua/detskie-kolyaski/c100389/22688=9215/.

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Правильные колеса — залог комфорта на любых дорогах

Основные параметры:

устойчивость колесной базы — предотвращает возможное опрокидывание даже при преодолении кочек и бордюров;

поворотные передние колеса — обеспечивают маневренность на поворотах, но их можно зафиксировать при езде на прямых участках;

хорошая амортизация — надувные и прорезиненные элементы сглаживают неровности, за счет чего ничто не тревожит детский сон.

Благодаря этим опциям прогулка будет действительно приятной, а не утомительной.

Прогулочный блок — для сна и бодрствования

Важно чтобы ребенку было удобно: тогда он с удовольствием будет ездить в коляске, что значительно облегчит жизнь родителям. Этого поможет достичь:

глубокое и широкое сиденье — позволяет менять положение тела;

регулируемая спинка — опустив ее в горизонтальное положение легко создать полноценное место для сна;

пятиточечные ремни безопасности — не стесняют движений, но при этом надежно фиксируют малыша и не дают ему выскользнуть.

Погода может быть изменчива: во время долгих прогулок неоднократно приходится сталкиваться с тем, как дождь и ветер сменяют солнце. Поэтому обязательно наличие объемного капюшона, который защищает от яркого света, УФ-лучей, сквозняков, легких осадков, а также частично «отсекает» посторонние шумы. В нем должны присутствовать вентиляционные окошки для свободной циркуляции воздушных потоков.

Что способно сделать прогулку идеальной

Чем больше компонентов входит в комплект поставки коляски, тем она удобнее. Но при желании можно докупить недостающие детали отдельно. В их числе:

корзина в нижней части;

сумка на ручку;

подстаканник для горячих и холодных напитков.

Это мелочи, которые способны значительно облегчить жизнь родителям малыша. С таким набором можно смело отправляться даже на продолжительную прогулку, главное — не забыть захватить с собой на смену подгузники, одежду и воду. А если ребенок уже активно знакомиться с природой и окружающим миром, то и его игрушки.