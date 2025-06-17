Два десятки артсистем та 1060 піхотинців: втрати ворога за добу

За минулу добу російські окупаційні сили втратили в Україні 1060 своїх військових, танк та 20 артилерійських систем.
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Про це інформує Генеральний штаб ЗС України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.06.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1006120 (+1060) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10940 (+1)
- бойових броньованих машин ‒ 22814 (+3)
- артилерійських систем ‒ 29228 (+20)
- РСЗВ ‒ 1419 (+1)
- засоби ППО ‒ 1187 (0)
- літаків ‒ 416 (0)
- гелікоптерів ‒ 337 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 40981 (+177)
- крилаті ракети ‒ 3346 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 52175 (+79)
- спеціальна техніка ‒ 3916 (0)