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Понад 1200 орків та більше 40 артсистем - втрати окупантів за минулу добу
Диван на коліщатках в темній вітальні

Два десятки артсистем та 1060 піхотинців: втрати ворога за добу

Автор: Олег Мамчур
17/06/2025 07:54
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За минулу добу російські окупаційні сили втратили в Україні 1060 своїх військових, танк та 20 артилерійських систем.

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Про це інформує Генеральний штаб ЗС України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.06.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1006120 (+1060) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 10940 (+1)
  • бойових броньованих машин ‒ 22814 (+3)
  • артилерійських систем ‒ 29228 (+20)
  • РСЗВ ‒ 1419 (+1)
  • засоби ППО ‒ 1187 (0)
  • літаків ‒ 416 (0)
  • гелікоптерів ‒ 337 (0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 40981 (+177)
  • крилаті ракети ‒ 3346 (0)
  • кораблі / катери ‒ 28 (0)
  • підводні човни ‒ 1 (0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 52175 (+79)
  • спеціальна техніка ‒ 3916 (0)