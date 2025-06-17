Два десятки артсистем та 1060 піхотинців: втрати ворога за добу

За минулу добу російські окупаційні сили втратили в Україні 1060 своїх військових, танк та 20 артилерійських систем.

Про це інформує Генеральний штаб ЗС України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.06.25 орієнтовно становлять: