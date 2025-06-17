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Які річки й озера є безпечними для літнього відпочинку на Прикарпатті
Диван на коліщатках в темній вітальні

Які річки й озера є безпечними для літнього відпочинку на Прикарпатті

Автор: Олег Мамчур
17/06/2025 07:27
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В Івано-Франківській області безпечними для масового відпочинку визначили чотири місця. Купатися рекомендують лише в одній водоймі.

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Про це у коментарі Суспільному повідомила начальниця управління державного нагляду щодо дотримання санітарного законодавства Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області Леся Семанчук.

Які місця визнали безпечними для відпочинку:

  • міське озеро на вулиці Гетьмана Мазепи в Івано-Франківську;
  • озеро Молодості у туристичному комплексі “Буковель” в селі Поляниця;
  • міський пляж на лівому березі річки Дністер у Галичі;
  • озеро в міському парку культури й відпочинку імені Івана Франка в Калуші.

Ці зони рекомендовані для відпочинку, але не для купання, каже Леся Семанчук. Лабораторні дослідження тамтешніх водойм наразі не проводили.

Де рекомендують купатися

У Держпродспоживслужбі рекомендують купатися лише в озері Молодості у Поляниці. За словами Лесі Семанчук, фахівці перевірили якість води в цій водоймі, і результати лабораторних досліджень підтвердили її відповідність санітарним нормам.

“В Івано-Франківську та Галичі облаштовані лише відпочинкові зони. Там встановили біотуалети, урни, лавки, лежаки, є пісок. У Калуші — катання на катамаранах, човнах. Якщо власники цих водойм, тобто органи місцевого самоврядування, схочуть й ініціюють проведення лабораторних досліджень води, і вона відповідатиме гігієнічним вимогам, тоді можна буде їх рекомендувати для купання. Наразі там встановили таблички, на яких зазначено: “Купатися заборонено””, — каже Леся Семанчук.

З її слів, працівники Держпродспоживслужби в області надіслали листи до територіальних громад щодо перевірки водойм.

“Наші управління й відділи зверталися з рекомендаційними листами до громад, щоб вони проводили лабораторні дослідження води поверхневих водойм в місцях масового відпочинку людей, тому що це передбачено гігієнічними нормами. Але поки що від них не було ніякої ініціативи”, — говорить Леся Семанчук.