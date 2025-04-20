Як на Касовій горі в Івано-Франківській області муфлони дружать із самкою коня Пржевальського

В урочищі Касова гора (Бовшів, Івано-Франківщина) у Центрі відтворення екосистем муфлон народила маля, яке потоваришувало з конем Пржевальського.
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Їхню історію розповіли на Facebook-сторінці громадської організації “Еко-Галич”.
Самку муфлона привезли у Центр відтворення та збереження екосистем “Касова гора” у березні 2025 року. Попередній власник не хотів далі утримувати тварину.
“Муфлониха” не приєдналася до двійки самців, як очікували у центрі, а “подружилася” із самкою коня Пржевальського.
“Вони завжди ходять разом. Минулого тижня у самки муфлона народився баранець (вона раніше була у стосунках із самцем свого виду у попереднього господаря). Баранець впевнено стоїть на ногах і зі швидкістю вітру носиться за мамою просторами Касової гори. Але, що цікаво, трійка і надалі тримається разом”, — йдеться у дописі.
Баранець любить відпочивати й “скакати” на самці коня Пржевальського, яка лежить. А його мама в цей час пасеться неподалік.
“Ось така незвичайна сімейка. Необхідно зазначити, що у самки муфлона — це останній шанс мати дитинча. Оскільки наш центр не передбачає розведення диких тварин, ми не будемо допускати їхнього розмноження”, — написали в “Еко-Галичі”.