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Дорога з автомобілями та залізничним переїздом.
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Калуші ремонтуватимуть дороги після зими

Автор: Оксана Марушкевич
20/04/2025 10:27
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Міський голова Калуша Андрій Найда зазначив, що незважаючи на зимовий період, стан асфальтного покриття на центральних вулицях міста перевершив сподівання. Втім, на окремих ділянках виявили вибоїни, тріщини та ями, які вимагають негайного ремонту.

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Про це повідомив Андрій Найда.

За його словами, було проведено аналіз стану доріг, якими щодня рухаються рейсові автобуси та де спостерігається найбільш інтенсивний транспортний потік. Комунальні служби вже приступили до ямкового ремонту за допомогою холодного асфальтування. Також у планах передбачено виконання ремонту струменевим методом та гарячим асфальтуванням.

“У найближчий час буде сформовано перелік пріоритетних напрямків. Першочергово відремонтують основні дороги, якими проходять маршрути автобусів, а згодом займуться міжквартальними проїздами”, – йдеться у дописі

Найда зауважує, що особливої уваги потребує стан асфальтного покриття на відрізку дороги, що веде до лікарні, а також біля залізничного вокзалу. Крім того, на вулиці Ринковій існує проблема, яка потребує вирішення: проїжджу частину необхідно розширити.

Міський голова наголосив, що роботи проводитимуться систематично, з акцентом на найбільш проблемні ділянки.

Дорога з машинами вздовж дерев'яної алеї
Вулиця з будинками та електричними дротами
Вантажівка на сільській дорозі, електростовпи збоку
Порожня дорога з деревами обабіч вулиці
Порожня міська вулиця з автомобілями та будинками.
Пошкоджена дорога на міській вулиці з машинами.