Як франківським військовим та ветеранам захистити свої права: корисні ресурси, інструкції та контакти

Юридичні питання стали викликом для багатьох військовослужбовців та їхніх родин після початку повномасштабної війни: документи, компенсації, пільги.

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Розібратися самостійно у цих питаннях складно. Експерти Юридичного Гончаренко центру зібрали найактуальніші поради, ресурси, гарячі лінії та сервіси — усе, аби допомогти захисникам та їхнім близьким захистити себе.

Що робити у разі порушення прав?

1. Подати рапорт

Рапорт — це документ, який подається військовослужбовцем ЗСУ для реєстрації та містить офіційне повідомлення з проханням чи пропозицією.

Згідно з Наказом Міністерства оборони України №531 від 06.08.2024 термін розгляду рапорту складає до 48 годин — якщо йдеться про дисципліну, бойові накази, загрозу життю, відпустку, та до 14 днів — для всіх інших питань. Подати рапорт можна:

Особисто командиру (з відміткою про отримання).

Нарочно (із збереженням копії з підписом).

Поштою — рекомендованим листом з описом вкладення.

Електронною поштою — на офіційні адреси.

Через застосунок “Армія+”.

2. Написати заяву або скаргу

Будь-який громадянин має право подати письмове чи електронне звернення згідно зі ст. 40 Конституції України та Законом «Про звернення громадян».

Як правильно писати скаргу?

Кожен має право звернутися зі скаргою або заявою, у якій викладає суть проблеми та вимагає відновлення своїх прав. Щоб скарга мала юридичну силу, варто дотримуватися кількох простих правил:

Надсилайте скаргу поштою — рекомендованим листом із описом вкладення та повідомленням про вручення.

Вимагайте письмову відповідь — навіть якщо це відмова, вона має бути оформлена офіційно.

Зберігайте підтвердження відправлення:

поштову квитанцію,

корінець від рекомендованого листа,

SMS або повідомлення про вручення.

3. Подати позов до суду

Якщо ваші права порушені — звертайтеся до суду. Це гарантує ст. 55 Конституції України. Для ветеранів війни та членів родин загиблих доступна безоплатна вторинна правова допомога — 0 800 213 103. Допомогти можуть також адвокати, які працюють у державній системі БПД, або волонтерські організації.

У разі відсутності відповіді на звернення або рапорт можна звертатися до:

Уповноваженого Верховної Ради з прав людини

Телефон: 0 800 501 720

Email: [email protected]

Адреса: м. Київ, вул. Інститутська, 21/8

Куди звертатися за правовою допомогою

Система безоплатної правової допомоги

Військовослужбовці, які потребують правової допомоги у розв’язанні питань, пов’язаних зі службою чи з іншими життєвими ситуаціями, можуть її отримати від системи безоплатної правової допомоги (БПД). Тут військовим надають безкоштовну первинну правову допомогу, а ветерани війни мають право також на отримання вторинної правової допомоги.

Отримати безоплатну правову допомогу можна:

зателефонувавши на номер контактного центру 0 800 213 103;

через сервіс «Кабінет клієнта», розміщений на сайті системи надання безоплатної допомоги, шляхом подання звернення на електронну пошту;

у приватному чаті системи надання безоплатної правової допомоги у телеграмі/вайбері;

через мобільні застосунки «Безоплатна правова допомога» та «Твоє право».

Безоплатні юридичні консультації для військових та членів їхніх родин від Гончаренко центрів

Всеукраїнська мережа Гончаренко центрів надає безоплатну юридичну допомогу військовим та членам їхніх родин. Щотижня юристи центру проводять понад 1500 онлайн та офлайн консультацій. Тут фахівці консультують бійців з найактуальніших питань від отримання фінансової допомоги і компенсацій до оскарження незаконних дій командування.

Наразі Юридичний Гончаренко центр пропонує безкоштовні первинну юридичну допомогу, консультації для військовослужбовців, підтримку ветеранів, а також юридичну допомогу для родин військових.

Гаряча лінія з надання безоплатної юридичної допомоги від Гончаренко центрів працює щодня 9 до 18:00 за номером телефону +380672042206. Звернення можна залишити телефоном або через усі доступні месенджери: WhatsApp, Telegram, Viber, Signal.

Також свої звернення можна надсилати на електронну пошту [email protected]. За офлайн консультацією можна звернутися безпосередньо у Юридичний центр в Кривому Розі за адресою пр. Гагаріна, 25А.

Юридичні консультації від громадської організації «Юридична сотня»

Громадська організація надає безкоштовні консультації військовослужбовцям, ветеранам та членам їх сімей щодо питань проходження військової служби та соціального забезпечення ветеранів.

Зокрема, тут можна одержати такі послуги:

правові консультації з питань проходження військової служби, надання/отримання статусу та отримання пільг відповідно до статусу;

підтримка в питаннях доступу до вторинної правової допомоги;

складання індивідуальних документів правового характеру та зразків таких документів, а саме: заяви, скарги, рапорти, запити, звернення та інші документи правового характеру в досудовому порядку.

Отримати необхідну допомогу можливо на сайті за посиланням або за номером гарячої лінії – 0800 308 100. Підтримка працює з 9:00 до 20:00.

Волонтерський рух «Адвокати ЗСУ»

Довкола цього проекту об’єдналися майже 500 адвокатів-волонтерів, які готові надавати безоплатну кваліфіковану юридичну допомогу військовослужбовцям та членам їх родин. Найбільше звернень надходить щодо допомоги в пошуку зниклих безвісти, супроводу отримання одноразової грошової допомоги, роз’яснення порядку звільнення, отримання відпустки, нарахування бойових, невиплати грошового забезпечення в належному розмірі, порядку проходження військово-лікарської комісії, допомоги в написанні та подачі рапортів, заяв, скарг і звернень, захисту в кримінальних провадженнях та багато інших. Звернутися по допомогу військовослужбовцям та членам їхніх родин можна за цим посиланням.