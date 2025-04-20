Перший зібрала в кабінеті: на Прикарпатті вчителька фізики виготовляє дрони

В одному із навчальних закладів Івано-Франківщини вчителька фізики Мар’яна Годованець виготовляє самостійно дрони. Перший зробила у самому кабінеті, де проводить уроки дітям.
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
Про це повідомили на сторінці освітнього закладу.
Мар’яну Миколаївна на своїх уроках не читає черговий параграф про закони руху — вона демонструє, як ці закони захищають військовослужбовців.
“Я вмію більше, ніж просто пояснювати — я можу щось зробити своїми руками”- така думка не давала спокою Мар’яні Миколаївні.
Спочатку вчителька самотужки освоїла конструювання дронів. Потім купила деталі за власні кошти. Паяла ночами, вивчала схеми, перевіряла стабілізацію. Перший дрон зібрала прямо в шкільному кабінеті. А напередодні великодніх свят на зустрічі з воїнами-волонтерами дрон передали для військових.
Волонтери передали вчительці та дітям комплектувальні до дрона, з яких вчителька сконструювала ще один дрон. Учні, які були присутні на зустрічі, аплодували своїй учительці.
“Але це були не просто оплески технічній перемозі. Це була подяка за віру, за силу прикладу, за те, що фізика може не тільки захоплювати, а й захищати. Це урок, який учні запам’ятають на все життя: коли знання служать добру, захищають від ворога. Кожна формула — має силу”, – йдеться в дописі.