Перший зібрала в кабінеті: на Прикарпатті вчителька фізики виготовляє дрони

В одному із навчальних закладів Івано-Франківщини вчителька фізики Мар’яна Годованець виготовляє самостійно дрони. Перший зробила у самому кабінеті, де проводить уроки дітям.

Про це повідомили на сторінці освітнього закладу.

Мар’яну Миколаївна на своїх уроках не читає черговий параграф про закони руху — вона демонструє, як ці закони захищають військовослужбовців.

“Я вмію більше, ніж просто пояснювати — я можу щось зробити своїми руками”- така думка не давала спокою Мар’яні Миколаївні.

Спочатку вчителька самотужки освоїла конструювання дронів. Потім купила деталі за власні кошти. Паяла ночами, вивчала схеми, перевіряла стабілізацію. Перший дрон зібрала прямо в шкільному кабінеті. А напередодні великодніх свят на зустрічі з воїнами-волонтерами дрон передали для військових.

Волонтери передали вчительці та дітям комплектувальні до дрона, з яких вчителька сконструювала ще один дрон. Учні, які були присутні на зустрічі, аплодували своїй учительці.