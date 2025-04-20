В Україні запрацюють Центри підготовки громадян до національного спротиву

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка затверджує порядок створення та функціонування центрів, а також вимоги до їх діяльності.

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Відповідне доручення Президент України Володимир Зеленський дав під час зустрічі з представниками громадянського суспільства.

Документ напрацювали за координації заступниці керівника Офісу Глави держави Ірини Верещук. У робочих сесіях брали участь представники Міністерства оборони, Генерального штабу ЗСУ, Сил територіальної оборони, обласних військових адміністрацій, а також громадських і волонтерських організацій.

Керівників центрів призначатимуть обласні ради за поданням ОВА. Крім того, на ОВА покладаються обов’язки щодо контролю, моніторингу й оцінки їх діяльності зі щоквартальним звітуванням Міністерству оборони.

Сили ТрО затверджуватимуть типову програму підготовки, а керівниками центрів та інструкторами призначатимуть передусім ветеранів. Інструктори з національного спротиву проходитимуть навчання та сертифікацію у військових закладах вищої освіти.