У Франківську оголошено переможців конкурсу громадських ініціатив

Міська комісія розглянула всі подані заявки та оголосила переможців цьогорічного конкурсу, спрямованого на розвиток громадських ініціатив та підтримку обороноздатності країни.

Нагадуємо: для проєктів, пов’язаних із підтримкою військових, передбачено співфінансування у співвідношенні 80% з бюджету – 20% з боку організацій, тоді як інші програми отримають 70% бюджетного фінансування.

У номінації «Підтримка військових частин та обороноздатності» перемогли такі організації:

БФ “БУС-ШОП” – квадрокоптери для В/Ч А2896

– квадрокоптери для В/Ч А2896 БФ “Червоне Серце” – квадрокоптери і зарядні станції для В/Ч А7091

– квадрокоптери і зарядні станції для В/Ч А7091 БФ “Стукіт серця” – FPV-дрони та антени для НГУ

– FPV-дрони та антени для НГУ БФ “Сила Добра ІФ” – акумулятори до БПЛА для бригади “Азов”

– акумулятори до БПЛА для бригади “Азов” ГО “Майстерня Серафим” – FPV-дрони для потреб оборони

– FPV-дрони для потреб оборони БФ “Ми єдині” – комплекти РЕБ та дрони для ЗСУ

– комплекти РЕБ та дрони для ЗСУ …і ще понад 10 ініціатив, які отримають фінансування до 500 тис. грн на реалізацію важливих оборонних проектів.

У номінації «Громадські та благодійні проєкти» підтримано ініціативи:

ГО “Станіславський Борщ” – пакування їжі для військових

– пакування їжі для військових ГО “Прикарпатський тил” – матеріали для маскувальних костюмів

– матеріали для маскувальних костюмів Футбольна академія, культурні центри, медіа-асоціації, молодіжні центри – загалом більше 20 переможців, що реалізовуватимуть соціально важливі проєкти

У номінації «Проєкти при навчальних закладах» також визначено переможців, які працюватимуть над розвитком освітнього середовища, інклюзії та патріотичного виховання молоді.