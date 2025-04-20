У Франківську оголошено переможців конкурсу громадських ініціатив

Міська комісія розглянула всі подані заявки та оголосила переможців цьогорічного конкурсу, спрямованого на розвиток громадських ініціатив та підтримку обороноздатності країни.
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Нагадуємо: для проєктів, пов’язаних із підтримкою військових, передбачено співфінансування у співвідношенні 80% з бюджету – 20% з боку організацій, тоді як інші програми отримають 70% бюджетного фінансування.
У номінації «Підтримка військових частин та обороноздатності» перемогли такі організації:
- БФ “БУС-ШОП” – квадрокоптери для В/Ч А2896
- БФ “Червоне Серце” – квадрокоптери і зарядні станції для В/Ч А7091
- БФ “Стукіт серця” – FPV-дрони та антени для НГУ
- БФ “Сила Добра ІФ” – акумулятори до БПЛА для бригади “Азов”
- ГО “Майстерня Серафим” – FPV-дрони для потреб оборони
- БФ “Ми єдині” – комплекти РЕБ та дрони для ЗСУ
- …і ще понад 10 ініціатив, які отримають фінансування до 500 тис. грн на реалізацію важливих оборонних проектів.
У номінації «Громадські та благодійні проєкти» підтримано ініціативи:
- ГО “Станіславський Борщ” – пакування їжі для військових
- ГО “Прикарпатський тил” – матеріали для маскувальних костюмів
- Футбольна академія, культурні центри, медіа-асоціації, молодіжні центри – загалом більше 20 переможців, що реалізовуватимуть соціально важливі проєкти