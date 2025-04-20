У Калуші затвердили перший із дев’яти безбар’єрних маршрутів

Калуш серед 15 громад України, де реалізується проєкт «Рух без бар’єрів», який впроваджується в межах Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні.

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У рамках проєкту міська рада вже напрацювала 9 маршрутів та визначила серед них найпріоритетніші. Про це повідомив міський голова Андрій Найда.

У четвер, 17 квітня під час засідання Ради безбар’єрності, затвердили перший із дев’яти безбар’єрних маршрутів. Це маршрут від вулиці Івано-Франківської до Калуської центральної районної лікарні, адже саме медичний напрямок визначено пріоритетним.

Серед основних завдань – забезпечення безбар’єрного доступу до ЦРЛ для маломобільних груп населення. У фокусі:

доступність усіх під’їзних частин до лікарні, організація дорожнього руху на її території;

забезпечення безбар’єрності всередині закладу: доступність відділень, встановлення двох ліфтів – вантажного та пасажирського, які будуть зручними для самостійного користування;

облаштування стоянки, з можливістю заїзду міського транспорту, розвороту та підвезення пацієнтів ближче до лікарні.

Надалі міська рада працюватиме над кошторисом. До реалізації залучатиметься фінансування державного та місцевого бюджетів.