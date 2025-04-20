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Швидка допомога застрягла на сільській дорозі
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Франківщині рятувальники витягували карету швидкої допомоги, яка застрягла у болоті

Автор: Оксана Марушкевич
20/04/2025 14:47
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У Надвірній рятувальники прийшли на допомогу медикам, котрі застрягли на розкислій ґрунтовій дорозі, коли поспішали на виклик.

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Повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, передає Правда.іф.

Як повідомили у ДСНС, 19 квітня о 17:49 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що автомобіль екстреної медичної допомоги застряг на ґрунтовій дорозі під час слідування до місця виклику в місті Надвірна.

“На допомогу виїхали рятувальники 11-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Надвірна. За допомогою спеціальної техніки автомобіль ЕМД було відбуксировано, щоб медики могли оперативно надати допомогу пацієнту”,- кажуть у ДСНС.