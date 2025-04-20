На Франківщині рятувальники витягували карету швидкої допомоги, яка застрягла у болоті

У Надвірній рятувальники прийшли на допомогу медикам, котрі застрягли на розкислій ґрунтовій дорозі, коли поспішали на виклик.

Повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, передає Правда.іф.

Як повідомили у ДСНС, 19 квітня о 17:49 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що автомобіль екстреної медичної допомоги застряг на ґрунтовій дорозі під час слідування до місця виклику в місті Надвірна.