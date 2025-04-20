Сержанта з Івано-Франківщини Арсена Глинчака нагородили відзнакою “За оборону України”

Арсена Глинчака з міста Тлумача нагороджено відзнакою «За оборону України».

Повідомляє Тлумацька міська рада, пише Правда.іф.

Відповідно до Указу Президента України капрала, а сьогодні вже сержанта поліції, Глинчака Арсена Юрійовича, який боронить нашу державу у війні проти російського агресора, нагороджено відзнакою Президента України «За оборону України».

Відзнакою нагороджують військовослужбовців, співробітників правоохоронних органів, членів добровольчих формувань територіальних громад, працівників центральної та місцевої влади, підприємств, установ та організацій, волонтерів, які брали участь у заходах із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та активно сприяли виконанню таких заходів.

“Ми пишаємося усіма нашими мужніми захисниками! Нехай усі Небесні сили тримають захист над нашими воїнами! Молимося за тих, хто в строю та пам’ятаємо тих, хто віддав життя за Україну,за наші мирні дні і ночі”, йдеться у дописі.