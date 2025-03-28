Як військовий з Івано-Франківщини очолив штурмову групу з колишніх вʼязнів

Валентин Черевко, позивний Акула, офіцер 91-го окремого батальйону. До повномасштабної війни мав власний бізнес. Та коли настав час узяти до рук зброю, він не вагався.

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Приєднався до лав ЗСУ в підрозділі свого товариша Назарій Кішак, що воював на Вугледарському напрямку.

Розпочав службу солдатом-піхотинцем. Згодом перейшов у розвідку, став її начальником. Пізніше сформував і очолив штурмову роту «Шквал», до складу якої увійшли колишні засуджені.

«Ми виконували завдання там, де інші їх не бралися виконувати», — ділиться Акула.

Рота брала участь у бойових операціях на Курському напрямку, успішно здійснивши низку штурмів. За успіхи на фронті отримав кілька нагород, зокрема відзнаку головнокомандувача ЗСУ «Золотий хрест» та відзнаку ОТУ «Харків» «Хоробре серце».

«Це — результат командної роботи», — наголошує він.

Воює так, як звик діяти в спорті. Бокс, тайський бокс, боротьба — усе це загартувало й навчило працювати над собою.

«Дисципліна, психологічна стійкість і звичка розвиватися роблять сильнішим», — переконаний Валентин.

Що мотивує воювати далі?

«Те, що ми ще не перемогли», — відповідає Акула. «Та Україні — бути!» — запевняє він.

А після Перемоги мріє просто відіспатися.