Які проєкти-переможці отримають фінансування за “Бюджетом участі” у Франківській громаді

Ще 40 проєктів змінять громаду – в івано-франківській мерії підбили підсумки “Бюджету участі 2025”.

Про це йдеться на сайті проєкту, передає “Бліц-Інфо”.

Тож, у категорії «Освітні» перемогу здобуло 18 проєктів. Шкільні, дошкільні, позашкільні — від телевізорів до сучасних спортмайданчиків та творчих просторів.

Шкільні – 10 проєктів:

Освіта в HD: телевізори для Ліцею № 10

Простір змін у Ліцеї 16

Сучасна їдальня в Ліцеї ім. В. Чорновола

Комфортні спортивні роздягальні для учнів у Ліцеї імені Р.Шухевича

Шкільна мансарда – простір творчості та соціалізації

Безпечні та модернізовані коридори Ліцею №17

Модернізація освітнього простору Ліцею №21 імені Євгена Коновальця

Шкільне подвір’я моєї мрії

Інновація нововведень як запорука сучасної освіти

Ремонт стелі та перекриття корпусу №2 ліцею №12

Дошкільні – 4 проєкти:

Облаштування ігрових майданчиків у ЗДО №27 “Карпатська казка”

Дитячі меблі для ЗДО №3 “Бджілка”

Безпечні та комфортні доріжки ЗДО №11 “Пізнайко”

Капітальний ремонт прогулянкової території ЗДО №37 «Джерельце»

Позашкільні – 4 проєкти:

Ремонт даху в пластовій домівці

Облаштування вестибюлю та санвузла Міського центру дитячої та юнацької творчості

Фізична активність – здорова нація у ДПТНЗ “ВПУ сервісного обслуговування техніки”

Спортивний майданчик зі штучним покриттям ДЮСШ №3 на вул. Чорновола 130/1

Категорія «Благоустрій» — 13 проєктів: нові дитячі й спортивні майданчики, оновлені двори та дороги. Відтепер мешканці зможуть користуватися цими просторами з комфортом.

Благоустрій – 8 проєктів:

Сучасний спортивний майданчик «СпортХаб «МБНП»

Благоустрій дамби річки Бистриця Надвірнянська: встановлення вуличних меблів та урн для сміття

Вуличне освітлення території СТ “Ветеран” та під’їздної дороги

Благоустрій кладовища в мікрорайоні Опришівці

Затишний дворик на Бандери 10в-10б

Сучасний дитячий майданчик в ЕКО-стилі у сквері на БАМІ

Благоустрій двору на Марійки Підгірянки 23

Влаштування безпечного покриття на дитячому майданчику на Побутовій

Благоустрій малих вулиць – 5 проєктів:

Ремонт вулиці Січових Стрільців у селі Підпечери

КОМФОРТНА ДОСТУПНА ВУЛИЦЯ ДО «ОКЛ ІФ ОР»

Ремонт дороги, урочище Дем’янів Лаз, СТ “Лісова Пісня”

Облаштування дороги ОК “СТ Бистриця Надвірнянська”

Ремонт вулиці Джерельна в мікрорайоні Опришівці

Категорія «Інші» — 6 проєктів: від підйомників до пандусів і ремонтів палат для військових — кожен проєкт має важливу соціальну місію.

Доступність — 3 проєкти:

Сходові електропідйомники для крісел колісних

Бібліотека доступна для всіх!

Облаштування пандуса до приміщення ФАПу у с. Підпечери

Інші — 3 проєкти:

Поточний ремонт палат для належного лікування військовослужбовців (захисників України) КНП МКЛ №1

Розширення можливостей центру підтримки потребуючих при парафії Святого Пророка Іллі

Заміна механіки музичних інструментів – роялів

А ще — додатково реалізують 3 проєкти завдяки залишку коштів. Серед них — в категорії «Благоустрій» – Благоустрій території Катехитичного центру (вул. Чорновола, 136а) ; в категорії «Оcвітні» – «Комфорт та безпека» – заміна внутрішніх дверей в приміщенні ЗДО №1 «Калинонька»; в категорії «Інші» – Сонячні панелі для Ветеранського простору від Перший добровольчий хірургічний шпиталь «Брасс».

42 проєкти в категорії «Допомога ЗСУ» будуть профінансовані без голосування. Тож всього 82 ініціативи мешканців громади цьогоріч буде реалізовано міською радою.