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Які проєкти-переможці отримають фінансування за "Бюджетом участі" у Франківській громаді
Диван на коліщатках в темній вітальні

Які проєкти-переможці отримають фінансування за “Бюджетом участі” у Франківській громаді

Автор: Ігор Василик
27/04/2025 16:14
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Ще 40 проєктів змінять громаду – в івано-франківській мерії підбили підсумки “Бюджету участі 2025”.

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Про це йдеться на сайті проєкту, передає “Бліц-Інфо”.

Тож, у категорії «Освітні» перемогу здобуло 18 проєктів. Шкільні, дошкільні, позашкільні — від телевізорів до сучасних спортмайданчиків та творчих просторів.

Шкільні – 10 проєктів:

  • Освіта в HD: телевізори для Ліцею № 10
  • Простір змін у Ліцеї 16
  • Сучасна їдальня в Ліцеї ім. В. Чорновола
  • Комфортні спортивні роздягальні для учнів у Ліцеї імені Р.Шухевича
  • Шкільна мансарда – простір творчості та соціалізації
  • Безпечні та модернізовані коридори Ліцею №17
  • Модернізація освітнього простору Ліцею №21 імені Євгена Коновальця
  • Шкільне подвір’я моєї мрії
  • Інновація нововведень як запорука сучасної освіти
  • Ремонт стелі та перекриття корпусу №2 ліцею №12

Дошкільні – 4 проєкти:

  • Облаштування ігрових майданчиків у ЗДО №27 “Карпатська казка”
  • Дитячі меблі для ЗДО №3 “Бджілка”
  • Безпечні та комфортні доріжки ЗДО №11 “Пізнайко”
  • Капітальний ремонт прогулянкової території ЗДО №37 «Джерельце»

Позашкільні – 4 проєкти:

  • Ремонт даху в пластовій домівці
  • Облаштування вестибюлю та санвузла Міського центру дитячої та юнацької творчості
  • Фізична активність – здорова нація у ДПТНЗ “ВПУ сервісного обслуговування техніки”
  • Спортивний майданчик зі штучним покриттям ДЮСШ №3 на вул. Чорновола 130/1
  • Категорія «Благоустрій» — 13 проєктів: нові дитячі й спортивні майданчики, оновлені двори та дороги. Відтепер мешканці зможуть користуватися цими просторами з комфортом.

Благоустрій – 8 проєктів:

  • Сучасний спортивний майданчик «СпортХаб «МБНП»
  • Благоустрій дамби річки Бистриця Надвірнянська: встановлення вуличних меблів та урн для сміття
  • Вуличне освітлення території СТ “Ветеран” та під’їздної дороги
  • Благоустрій кладовища в мікрорайоні Опришівці
  • Затишний дворик на Бандери 10в-10б
  • Сучасний дитячий майданчик в ЕКО-стилі у сквері на БАМІ
  • Благоустрій двору на Марійки Підгірянки 23
  • Влаштування безпечного покриття на дитячому майданчику на Побутовій

Благоустрій малих вулиць – 5 проєктів:

  • Ремонт вулиці Січових Стрільців у селі Підпечери
  • КОМФОРТНА ДОСТУПНА ВУЛИЦЯ ДО «ОКЛ ІФ ОР»
  • Ремонт дороги, урочище Дем’янів Лаз, СТ “Лісова Пісня”
  • Облаштування дороги ОК “СТ Бистриця Надвірнянська”
  • Ремонт вулиці Джерельна в мікрорайоні Опришівці
  • Категорія «Інші» — 6 проєктів: від підйомників до пандусів і ремонтів палат для військових — кожен проєкт має важливу соціальну місію.

Доступність — 3 проєкти:

  • Сходові електропідйомники для крісел колісних
  • Бібліотека доступна для всіх!
  • Облаштування пандуса до приміщення ФАПу у с. Підпечери

Інші — 3 проєкти:

  • Поточний ремонт палат для належного лікування військовослужбовців (захисників України) КНП МКЛ №1
  • Розширення можливостей центру підтримки потребуючих при парафії Святого Пророка Іллі
  • Заміна механіки музичних інструментів – роялів

А ще — додатково реалізують 3 проєкти завдяки залишку коштів. Серед них — в категорії «Благоустрій» – Благоустрій території Катехитичного центру (вул. Чорновола, 136а) ; в категорії «Оcвітні» – «Комфорт та безпека» – заміна внутрішніх дверей в приміщенні ЗДО №1 «Калинонька»; в категорії «Інші» – Сонячні панелі для Ветеранського простору від Перший добровольчий хірургічний шпиталь «Брасс».

42 проєкти в категорії «Допомога ЗСУ» будуть профінансовані без голосування. Тож всього 82 ініціативи мешканців громади цьогоріч буде реалізовано міською радою.