Які проєкти-переможці отримають фінансування за “Бюджетом участі” у Франківській громаді

Ще 40 проєктів змінять громаду – в івано-франківській мерії підбили підсумки “Бюджету участі 2025”.
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
Про це йдеться на сайті проєкту, передає “Бліц-Інфо”.
Тож, у категорії «Освітні» перемогу здобуло 18 проєктів. Шкільні, дошкільні, позашкільні — від телевізорів до сучасних спортмайданчиків та творчих просторів.
Шкільні – 10 проєктів:
- Освіта в HD: телевізори для Ліцею № 10
- Простір змін у Ліцеї 16
- Сучасна їдальня в Ліцеї ім. В. Чорновола
- Комфортні спортивні роздягальні для учнів у Ліцеї імені Р.Шухевича
- Шкільна мансарда – простір творчості та соціалізації
- Безпечні та модернізовані коридори Ліцею №17
- Модернізація освітнього простору Ліцею №21 імені Євгена Коновальця
- Шкільне подвір’я моєї мрії
- Інновація нововведень як запорука сучасної освіти
- Ремонт стелі та перекриття корпусу №2 ліцею №12
Дошкільні – 4 проєкти:
- Облаштування ігрових майданчиків у ЗДО №27 “Карпатська казка”
- Дитячі меблі для ЗДО №3 “Бджілка”
- Безпечні та комфортні доріжки ЗДО №11 “Пізнайко”
- Капітальний ремонт прогулянкової території ЗДО №37 «Джерельце»
Позашкільні – 4 проєкти:
- Ремонт даху в пластовій домівці
- Облаштування вестибюлю та санвузла Міського центру дитячої та юнацької творчості
- Фізична активність – здорова нація у ДПТНЗ “ВПУ сервісного обслуговування техніки”
- Спортивний майданчик зі штучним покриттям ДЮСШ №3 на вул. Чорновола 130/1
- Категорія «Благоустрій» — 13 проєктів: нові дитячі й спортивні майданчики, оновлені двори та дороги. Відтепер мешканці зможуть користуватися цими просторами з комфортом.
Благоустрій – 8 проєктів:
- Сучасний спортивний майданчик «СпортХаб «МБНП»
- Благоустрій дамби річки Бистриця Надвірнянська: встановлення вуличних меблів та урн для сміття
- Вуличне освітлення території СТ “Ветеран” та під’їздної дороги
- Благоустрій кладовища в мікрорайоні Опришівці
- Затишний дворик на Бандери 10в-10б
- Сучасний дитячий майданчик в ЕКО-стилі у сквері на БАМІ
- Благоустрій двору на Марійки Підгірянки 23
- Влаштування безпечного покриття на дитячому майданчику на Побутовій
Благоустрій малих вулиць – 5 проєктів:
- Ремонт вулиці Січових Стрільців у селі Підпечери
- КОМФОРТНА ДОСТУПНА ВУЛИЦЯ ДО «ОКЛ ІФ ОР»
- Ремонт дороги, урочище Дем’янів Лаз, СТ “Лісова Пісня”
- Облаштування дороги ОК “СТ Бистриця Надвірнянська”
- Ремонт вулиці Джерельна в мікрорайоні Опришівці
- Категорія «Інші» — 6 проєктів: від підйомників до пандусів і ремонтів палат для військових — кожен проєкт має важливу соціальну місію.
Доступність — 3 проєкти:
- Сходові електропідйомники для крісел колісних
- Бібліотека доступна для всіх!
- Облаштування пандуса до приміщення ФАПу у с. Підпечери
Інші — 3 проєкти:
- Поточний ремонт палат для належного лікування військовослужбовців (захисників України) КНП МКЛ №1
- Розширення можливостей центру підтримки потребуючих при парафії Святого Пророка Іллі
- Заміна механіки музичних інструментів – роялів
А ще — додатково реалізують 3 проєкти завдяки залишку коштів. Серед них — в категорії «Благоустрій» – Благоустрій території Катехитичного центру (вул. Чорновола, 136а) ; в категорії «Оcвітні» – «Комфорт та безпека» – заміна внутрішніх дверей в приміщенні ЗДО №1 «Калинонька»; в категорії «Інші» – Сонячні панелі для Ветеранського простору від Перший добровольчий хірургічний шпиталь «Брасс».
42 проєкти в категорії «Допомога ЗСУ» будуть профінансовані без голосування. Тож всього 82 ініціативи мешканців громади цьогоріч буде реалізовано міською радою.