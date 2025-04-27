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У Франківську провели автопробіг пам'яті
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську провели автопробіг пам’яті ФОТОРЕПОРОТАЖ

Автор: Ігор Василик
27/04/2025 16:39
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За ініціативою Благодійної організації “Міжнародний благодійний фонд «Жінки, ми сила» учасники зібралися, щоб вшанувати Героїв, які віддали свої життя за свободу України у російсько-українській війні.

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Про це пише Ратуша з посиланням на організаторів пробігу.

Колона автомобілів, прикрашена українською символікою, проїхалась містом, несучи у серцях пам’ять про тих, хто навічно залишився на полі бою.

Це був не просто автопробіг. Це був жест шани, подяки та незламної віри у перемогу.

Жінка з мікрофоном, загорнута в український прапор.
Жінка з прапором України на фоні
Жінка виступає з мікрофоном на відкритому повітрі.
Жінка з українським прапором на вулиці
Жінка і дитина з українським прапором на вулиці.
Автоколона з українськими прапорами їде містом
Автомобільна колона з українськими прапорами на вулиці