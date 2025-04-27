У Франківську провели автопробіг пам’яті ФОТОРЕПОРОТАЖ

За ініціативою Благодійної організації “Міжнародний благодійний фонд «Жінки, ми сила» учасники зібралися, щоб вшанувати Героїв, які віддали свої життя за свободу України у російсько-українській війні.

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Про це пише Ратуша з посиланням на організаторів пробігу.

Колона автомобілів, прикрашена українською символікою, проїхалась містом, несучи у серцях пам’ять про тих, хто навічно залишився на полі бою.