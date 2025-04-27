Як тарифи Трампа можуть змінити імпорт автозапчастин до США

Торговельна політика і автомобільний ринок: що на нас чекає?

У 2025 році економічні програми кандидатів у президенти США привертають особливу увагу не тільки громадськості, а й глобального бізнесу.

Дональд Трамп, один із головних претендентів на посаду, запропонував ввести нові імпортні тарифи на товари, включно з автомобільними запчастинами. Цей крок має на меті підтримати національного виробника, але може також серйозно вплинути на ланцюги постачання, ціни та доступність запчастин як у США, так і в усьому світі.

Що передбачають ініціативи Трампа?

Основні положення нової тарифної політики включають:

Повернення 25% тарифів на автозапчастини з Китаю

Введення єдиного 10% тарифу на весь імпорт , незалежно від країни походження

, незалежно від країни походження Заохочення перенесення виробництва автокомпонентів на територію США

Хоча офіційною метою є захист внутрішньої промисловості та зменшення залежності від Китаю, експерти наголошують: наслідки для споживачів і бізнесу будуть складнішими і неоднозначними.

Як це вплине на ринок автозапчастин?

За даними U.S. International Trade Administration, у 2023 році США імпортували автозапчастин на суму понад 155 мільярдів доларів. Більшість цих запчастин надходить із Китаю, Мексики, Німеччини, Японії та Південної Кореї.

Очікувані наслідки введення тарифів:

Зростання цін на автозапчастини на 20–40%

Зниження доступності рідкісних чи спеціалізованих деталей , особливо для європейських і японських марок авто

, особливо для європейських і японських марок авто Підвищення вартості ремонту для кінцевого споживача

для кінцевого споживача Уповільнення роботи незалежних СТО та автосервісів, які залежать від швидкої доставки запчастин

У довгостроковій перспективі тарифи можуть змусити деякі компанії розгорнути виробництво в США, але цей процес потребує кількох років і великих інвестицій.

Хто виграє, а хто програє?

Потенційно виграють великі американські виробники, які мають ресурси для налагодження локального виробництва. Проте програють незалежні автомайстерні, невеликі дистриб’ютори та кінцеві споживачі, які можуть зіткнутися з дефіцитом деталей та зростанням цін.

Більше того, за оцінками деяких аналітиків, зниження конкуренції може призвести до того, що вартість утримання автомобіля в США зросте на сотні доларів на рік для звичайного власника.

Нова роль глобальних платформ

У цих умовах ключову роль починають відігравати глобальні онлайн-платформи, які мають доступ до складів у різних країнах та можуть оперативно реагувати на зміни у митній політиці.

Одна з таких платформ — OnlyDrive — дозволяє американським покупцям отримувати доступ до широкого асортименту оригінальних та альтернативних автозапчастин з Європи та Азії. Завдяки пошуку за VIN-кодом, зручному порівнянню OE, OEM та Aftermarket-варіантів і підтримці міжнародної доставки, OnlyDrive допомагає мінімізувати ризики, пов’язані з новими торговельними бар’єрами.

Висновок

Тарифи Трампа можуть докорінно змінити імпорт автозапчастин до США, підштовхнувши бізнес до переосмислення ланцюгів постачання, а споживачів — до перегляду своїх витрат на обслуговування автомобілів.

У світі, де вартість деталей і час доставки стають усе менш передбачуваними, гнучкість, доступ до міжнародних ринків і розумний вибір партнера набувають вирішального значення.

І той, хто вміє швидко адаптуватися до нових реалій, залишиться на крок попереду.

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