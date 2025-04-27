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Наступної неділі на Прикарпатті проведуть прощу За припинення війни
Диван на коліщатках в темній вітальні

Наступної неділі на Прикарпатті проведуть прощу За припинення війни

Автор: Ігор Василик
27/04/2025 17:20
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Наступної неділі, 04 травня, у Погінському монастирі Успіння Матері Божої, поблизу Івано-Франківська відбудеться проща.

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Про це повідомили на офіційнійсторінці Погінського монастиря, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

Як йдеться у дописі, віряни молитимуться за припинення війни в Україні.

Розпорядок прощі:

  • 10:00 — Божественна літургія.
  • 12:00 — Божественна літургія  (онлайн-трансляція), виставлення Святих Тайн, молебень (маївка) до Погінської Богородиці.
  • 14:30 — Роздуми Воскресної дороги, апостольське благословення, повний відпуст.
  • 19:00 — Божественна літургія.