Наступної неділі на Прикарпатті проведуть прощу За припинення війни

Наступної неділі, 04 травня, у Погінському монастирі Успіння Матері Божої, поблизу Івано-Франківська відбудеться проща.

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Про це повідомили на офіційнійсторінці Погінського монастиря, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

Як йдеться у дописі, віряни молитимуться за припинення війни в Україні.

Розпорядок прощі: