Наступної неділі на Прикарпатті проведуть прощу За припинення війни

Наступної неділі, 04 травня, у Погінському монастирі Успіння Матері Божої, поблизу Івано-Франківська відбудеться проща.
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Про це повідомили на офіційнійсторінці Погінського монастиря, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.
Як йдеться у дописі, віряни молитимуться за припинення війни в Україні.
Розпорядок прощі:
- 10:00 — Божественна літургія.
- 12:00 — Божественна літургія (онлайн-трансляція), виставлення Святих Тайн, молебень (маївка) до Погінської Богородиці.
- 14:30 — Роздуми Воскресної дороги, апостольське благословення, повний відпуст.
- 19:00 — Божественна літургія.