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В Коломиї провели церемонію прощання із захисником Олексієм Розвадовським
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Коломиї провели церемонію прощання із захисником Олексієм Розвадовським ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: Ігор Василик
27/04/2025 17:51
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У неділю 27 квітня, Коломийська громада попрощалась з захисником України Олексієм Розвадовським, який боровся за свободу українського народу.

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У Коломиї провели в останню дорогу померлого воїна Олексія Розвадовського

Із сумом розповідає Інформатор Коломия.

Олексій Розвадовський народився 17 червня 1973 року в Коломиї. Навчався у ЗОШ №8, згодом закінчив ПТУ №18. У 18 років пішов служити в армію. Працював будівельником.

У 1995 році одружився, а в 1996 році у подружжя народилась донька Інна. Разом з дружиною щиро радів, коли донька вийшла заміж. У 2021 році у воїна народилась улюблена внучка. 

З початком повномасштабного вторгнення був призваний до Збройних сил України. Служив командиром відділення дозиметричного контролю 203-ї навчальної авіаційної бригади імені Владислава Рикова. 

Помер військовослужбовець 25 квітня 2025 року під час несення служби. 

Сьогодні, 27 квітня, військовослужбовця поховали на Коломийському кладовищі. У бійця залишилась дружина, донька, внучка та мама…

Щирі співчуття рідним та близьким… Вічна та світла пам’ять вірному сину України… 

У Коломиї провели в останню дорогу померлого воїна Олексія Розвадовського 1
У Коломиї провели в останню дорогу померлого воїна Олексія Розвадовського 2
У Коломиї провели в останню дорогу померлого воїна Олексія Розвадовського 3
У Коломиї провели в останню дорогу померлого воїна Олексія Розвадовського 4
У Коломиї провели в останню дорогу померлого воїна Олексія Розвадовського 5
У Коломиї провели в останню дорогу померлого воїна Олексія Розвадовського 6
У Коломиї провели в останню дорогу померлого воїна Олексія Розвадовського 7
У Коломиї провели в останню дорогу померлого воїна Олексія Розвадовського 8
У Коломиї провели в останню дорогу померлого воїна Олексія Розвадовського 9
У Коломиї провели в останню дорогу померлого воїна Олексія Розвадовського 10
У Коломиї провели в останню дорогу померлого воїна Олексія Розвадовського 11
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