До Дня міста у Франківську проведуть традиційний велопробіг

З нагоди Дня міста, в Івано-Франківську проведуть благодійний велопробіг. Про це в ефірі ОТБ “Галичина” повідомив міський голова Руслан Марцінків.

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Передає Інформатор Івано-Франківськ із посиланням на телеефір.

За словами міського голови, велопробіг планується провести у суботу 10 травня. Цьогоріч маршрут дещо спростили — він пролягатиме центральною частиною міста.

Участь у заході зможуть взяти як дорослі, так і діти. Міський голова також зазначив, що до велопробігу долучаться ветерани, зокрема й ті, які втратили кінцівки.

Під час велопробігу збиратимуть кошти для 50-го полку імені Семена Височана Національної гвардії України.