Житель Франківщини, який мав бронь, скасував свій призов на військову службу

Івано-Франківський окружний адмінсуд визнав протиправним та скасував наказ ТЦК про призов на військову чоловіка, який працює провідником в “Укрзалізниці” та на момент мобілізації мав чинну відстрочку, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на zaxid.net

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У квітні цього року, до суду звернувся мобілізований прикарпатець, який вважав свій призов на військову службу незаконним. Позивач розповів, що прийшов до ТЦК у січні 2025 року після отримання повістки і його того ж дня мобілізували. Чоловік працює в Укрзалізниці провідником, на момент призову мав чинне бронювання та відстрочку.

Цю справу розглянув суддя Ярослав Матуляк, який дослідив усі матеріали та аргументи. Представник ТЦК не скористався правом подати відзив та пояснити свою позицію суду. Суддя підтвердив, що у позивача було чинне бронювання і він не підлягав призову на військову службу.

«Оскільки позивач має відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації на строк до 27.04.2025, то в силу вимог п.1 ч.1 ст.23 Закону №3543-XII позивач не підлягав призову на військову службу під час мобілізації до вказаної дати, позаяк є заброньованим у встановленому законом порядку на період мобілізації та на воєнний час», – вказано у рішенні суду.

Суддя визнав протиправним та скасував наказ ТЦК про призов позивача на військову службу. Рішення ще можна оскаржити.