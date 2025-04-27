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Прикарпатець за $600 придбав фальшиві документи для перетину кордону
Диван на коліщатках в темній вітальні

Прикарпатець за $600 придбав фальшиві документи для перетину кордону

Автор: Ігор Василик
27/04/2025 20:16
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Прикордонники виявили чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон в Румунію.

40-річний прикарпатець для перетину кордону обрав пункт пропуску «Дякове». Як підставу для виїзду за кордон, чоловік надав пакет документів про захворювання власної дитини, повідомляють у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон.

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Під час перевірки документів прикордонники встановили, що вони є фальшивими. У ході опитування пред’явник зізнався, що придбав увесь комплект підроблених документів у ділків, сплативши за їх послуги 600 доларів США.

Про наявність у діях українця ознак злочину, передбаченого ст.358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів», прикордонники надіслали повідомлення до Нацполіції.

Для подальшого прийняття правового рішення правопорушника передали співробітникам поліції.