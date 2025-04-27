Як у Франківську заклади харчування обслуговують людей з порушеннями слуху чи мовлення ВІДЕО

Сфера обслуговування в Івано-Франківську робить перші кроки до інклюзивності — студенти готельно-ресторанного бізнесу вивчають жестову мову, а один з місцевих офіціантів вже 15 років забезпечує комфортне обслуговування для відвідувачів із порушеннями слуху.

Вибрати страву у ресторані чи просто випити кави — для більшості звичайна справа, але для людей з порушеннями слуху та мовлення це може перетворитися на справжнє випробування. Заклади громадського харчування в Івано-Франківську лише починають адаптуватись до потреб таких клієнтів, впроваджуючи інклюзивні практики обслуговування.

Серед небагатьох фахівців, які володіють жестовою мовою в сфері обслуговування, виділяється офіціант Данило. Він використовує жестову мову вже близько 15 років, і цей навик став частиною не лише його особистого життя, але й професійної діяльності.

“У мене старша сестра яка має порушення слуху, щоб з нею комунікувати з дитинства прийшлось вчити. Далі уже ця навичка стала як повсякденне життя. Я вже почав використовувати різні курси, щоби підвищити певну кваліфікацію і знати жестову мову на тому рівні, аби комунікувати насамперед з людьми, які мають вади слуху”, – розповідає Данило.

За словами офіціанта, коли відвідувачі з порушеннями слуху дізнаються, що він володіє жестовою мовою, їхня реакція завжди сповнена здивування й радості.

“Коли я їм говорю про те, що я знаю жестову мову і можу з ними покомунікувати, то насамперед у них дуже таке здивування, і вони дивуються — як це хлопець в сфері обслуговування знає жестову мову? І вони дуже цьому раді, тому що для них це такий момент, коли вони можуть прийти і не думаючи, що їм треба щось писати на листочку або в зошиті, вони можуть спокійно собі скомунікувати зі мною”, – додає офіціант.

Кароліна, голова Івано-Франківської обласної організації Українського товариства глухих, підтверджує, що працівники, які володіють жестовою мовою, — справжня знахідка для їхньої спільноти. За її словами, такий підхід створює атмосферу рівності та поваги.

“Це легко. Ми відчуваємо себе на рівні з ними. Нема такого, щоб були перешкоди у спілкуванні. В кожного є проблеми в ресторанах, але якщо людина бажає і хоче зрозуміти нечуючих, може написати, може трішки жестами показати, може в меню показати. І тоді нечуючі будуть в закладі. Буде їм приємно, бо до них є повага”, – ділиться жінка.

Для створення по-справжньому інклюзивного середовища у місті з’являються освітні ініціативи. Так, Дарина Сирняк організувала для студентів — майбутніх офіціантів — спеціальні уроки жестової мови.

“Багато студентів, які зараз навчаються, потім підуть своїми шляхами. Деякі з них поїдуть за кордон, деякі захочуть побудувати майбутнє в Україні. І дуже важливо, щоб якраз оця майбутня Україна була демократичною. Тому якраз потрібно розвивати оці інклюзивні цінності та розповсюджувати цю тематику. Тренінг — це можна сказати мій такий маленький крок до нашої демократичної країни, а вже потім студенти будуть робити свій крок”, – пояснює Дарина.

Студенти впевнені, що знання жестової мови стане їхньою конкурентною перевагою у майбутній кар’єрі та допоможе закладам, де вони працюватимуть, виділитися серед інших.

“Якщо офіціанти чи навіть працівники готельної сфери вміють обслуговувати і використовувати саме жести, то людей це навпаки буде більше заохочувати. Ну і сам ресторан, готель буде вважатися кращим, оскільки буде вирізнятися з-поміж інших завдяки таким працівникам”, – діляться враженнями учасники тренінгу.

Адміністрація навчального закладу, де проводяться такі заняття, також підтримує ініціативу. Керівництво планує розширити програму не лише для студентів третього курсу, але й другого, які незабаром виходитимуть на практику.

“Клієнти бувають різні, приходять клієнти в ресторан, і наш фахівець, наш студент, наш випускник має бути готовий задовольнити всі потреби клієнта, які приходять до нього. І тому володіння основами жестової мови — це дуже важливо”, – наголошують представники навчального закладу.

Такі ініціативи — лише початок шляху до створення інклюзивного середовища в закладах громадського харчування Івано-Франківська. Проте вони вже демонструють, що маленькі кроки окремих ентузіастів здатні змінювати ставлення суспільства та робити місто комфортнішим для всіх.