Прикарпатські веслувальники вдало виступили на Кубку України в Умані

В Умані триває Кубок України з веслування на байдарках і каное серед дорослих та всеукраїнські змагання серед юніорів і юніорок 2007–2008 р.н., присвячені памʼяті олімпійської чемпіонки Юлії Рябчинської.

Спортсмени СК «Альбатрос», які представляють Школу вищої спортивної майстерності (ШВСМ) Івано-Франківської області, вибороли наступні нагороди:

• Кубок України серед дорослих, перший день змагань:

• С-1 500 м: Ірина Федорів — 3 місце , Віталій Пристай — 4 місце, що дало змогу Віталію відібратися до складу молодіжної збірної України (до 23 років) .

• Другий день змагань:

• С-2 500 м: Ірина Федорів — 1 місце , Віталій Пристай (у складі іншого екіпажу) — 2 місце серед дорослих.

• Третій день:

• С-1 200 м: Віталій Пристай став чемпіоном серед дорослих!

• С-1 200 м: Ірина Федорів виборола 2 місце серед дорослих .

Попереду ще один фінал за участю Ірини Федорів у дисципліні С-2 200 м .

Особливо приємно відзначити, що Віталій Пристай цього року перейшов із юніорської категорії до дорослої та вже на своїх перших стартах серед дорослих показав блискучий результат. Його яскравий дебют був відзначений організаторами та суддями змагань.

Спортсмени тренуються під керівництвом заслужених тренерів України Миколи Перога та Тетяни Дмитрук, пише МІСТО.