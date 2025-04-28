Зенітні дрони, установки керування, системи РЕБ: громада Києва передала допомогу двом бригадам, – Кличко

Громада Києва передала бійцям двох бригад велику партію безпілотників, устаткування та десятки систем РЕБ. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
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«Громада столиці продовжує допомагати військовим.. Бійцям 25-ї бригади Нацгвардії України передав на фронт 500 цифрових зенітних FPV-дронів та 8 установок керування до них, які допоможуть військовим збивати повітряні цілі. А також на фронт вирушили кілька десятків систем РЕБ. 241 бригада Тероборони Києва отримала 2 000 мультироторних систем (FPV-дронів)», – повідомив Віталій Кличко.
Мер зазначив, що від початку року 25 бригаді НГУ з бюджету Києва виділено 30 млн грн, а 241 бригаді ТрО – 200 млн грн.
Громада Києва і надалі допомагатиме захисникам, запевнив Віталій Кличко.
Раніше повідомлялося, що минулого року Київ виділив на підтримку військових найбільшу суму серед усіх регіонів – 10 мільярдів гривень. А цього року – вже понад 5,5 млрд грн.