Якою буде погода на Івано-Франківщині 18 квітня

18 квітня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують мінливу хмарність, вдень — помірний короткочасний дощ, місцями — гроза.

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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, пише Правда.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 8-10°, вдень — 22-24° тепла.

По області вночі прогнозують 5-10°, вдень повітря прогріється до 19-24° тепла.

У високогір’ї Карпат вночі — 5-10° тепла, вдень — 14-19° тепла.

Вітер — південно-східний, 7-12 метрів за секунду, вдень місцями пориви — до 15-20 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.