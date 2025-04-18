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Якою буде погода на Івано-Франківщині 18 квітня
Диван на коліщатках в темній вітальні

Якою буде погода на Івано-Франківщині 18 квітня

Автор: Олег Мамчур
18/04/2025 09:17
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18 квітня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують мінливу хмарність, вдень — помірний короткочасний дощ, місцями — гроза.

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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, пише Правда.

  • Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 8-10°, вдень — 22-24° тепла.
  • По області вночі прогнозують 5-10°, вдень повітря прогріється до 19-24° тепла.
  • У високогір’ї Карпат вночі — 5-10° тепла, вдень — 14-19° тепла.

Вітер — південно-східний, 7-12 метрів за секунду, вдень місцями пориви — до 15-20 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.