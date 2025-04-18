Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

18 квітня – Міжнародний день пам’ятників та історичних місць. День пам’яток історії та культури;

– 130 років від дня народження Юрія Шкрумеляка (1895-1965), поета, письменника, автора творів про визвольні змагання УСС-УГА, родом з смт Ланчина Надвірнянського району (нині адміністративний центр Ланчинської територіальної громади Надвірнянського району);

– 165 років від дня народження Уляни Кравченко (1860-1947), вчительки, поетеси, активної учасниці жіночого руху в Галичині.

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.