Прикарпатці зможуть долучитися до Руху національного спротиву – Зеленський підписав закон

Володимир Зеленський підписав ухвалений ВРУ Закон №4331-IX, який дозволяє залучати ветеранів бойових дій до підготовки громадян до національного спротиву.
Тепер до освітніх і тренувальних процесів будуть долучатися учасники АТО, ООС та повномасштабної війни з Росією, які мають практичний досвід ведення бойових дій, повідомляє читачів Правда іф.
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Ухвалення цього закону стало черговим кроком у посиленні системи національної безпеки та оборони. Як наголошують у владі, саме ветерани найкраще розуміють, як діяти в умовах реальної загрози, і можуть ефективно передати ці знання цивільному населенню.