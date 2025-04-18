Прикарпатці зможуть долучитися до Руху національного спротиву – Зеленський підписав закон

Володимир Зеленський підписав ухвалений ВРУ Закон №4331-IX, який дозволяє залучати ветеранів бойових дій до підготовки громадян до національного спротиву.

Тепер до освітніх і тренувальних процесів будуть долучатися учасники АТО, ООС та повномасштабної війни з Росією, які мають практичний досвід ведення бойових дій, повідомляє читачів Правда іф. Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Ухвалення цього закону стало черговим кроком у посиленні системи національної безпеки та оборони. Як наголошують у владі, саме ветерани найкраще розуміють, як діяти в умовах реальної загрози, і можуть ефективно передати ці знання цивільному населенню.