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Прикарпатці зможуть долучитися до Руху національного спротиву - Зеленський підписав закон
Диван на коліщатках в темній вітальні

Прикарпатці зможуть долучитися до Руху національного спротиву – Зеленський підписав закон

Автор: Ігор Василик
18/04/2025 08:41
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Володимир Зеленський підписав ухвалений ВРУ Закон №4331-IX, який дозволяє залучати ветеранів бойових дій до підготовки громадян до національного спротиву.

Тепер до освітніх і тренувальних процесів будуть долучатися учасники АТО, ООС та повномасштабної війни з Росією, які мають практичний досвід ведення бойових дій, повідомляє читачів Правда іф.

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Ухвалення цього закону стало черговим кроком у посиленні системи національної безпеки та оборони. Як наголошують у владі, саме ветерани найкраще розуміють, як діяти в умовах реальної загрози, і можуть ефективно передати ці знання цивільному населенню.