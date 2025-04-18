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У Франківську оголосили підсумки голосування за проєкти розвитку місцевого самоврядування СПИСОК
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську оголосили підсумки голосування за проєкти розвитку місцевого самоврядування СПИСОК

Автор: Ігор Василик
18/04/2025 08:27
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Цього тижня, Конкурсна комісія Івано-Франківської міськради визначила переможців щорічного міського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства.

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Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на сайт міської ради.

Конкурс проводиться на умовах співфінансування, де 70% становлять кошти міського бюджету та 30% — кошти учасника конкурсу. Для проєктів, спрямованих на підтримку військових формувань, співвідношення більш сприятливе: 80% з міського бюджету та 20% від учасника.

У номінації “Проєкти громадських та благодійних організацій для підтримки військових частин” перемогли 16 організацій. Більшість проєктів-переможців передбачають закупівлю квадрокоптерів, систем РЕБ, антидронових засобів та іншого обладнання для військових частин. Сума фінансування для кожного проєкту в цій категорії становить близько 500 тисяч гривень.

У номінації “Проєкти та програми громадських та благодійних організацій” визначили 19 переможців. Серед них — проєкти з виготовлення маскувальних сіток, пошиття антитепловізійних костюмів, розвитку спорту, проведення наукових конференцій та соціальної адаптації дітей. Сума фінансування в цій категорії становить від 18 до 100 тисяч гривень на проєкт.

Загальна сума коштів, яку міська рада виділить на реалізацію всіх проєктів-переможців, перевищує 9 мільйонів гривень.

ПЕРЕМОЖЕЦЬ КОНКУРСУНАЗВА ПРОЄКТУСУМА ФІНАНСУВАННЯ ПРОЄКТУ З БЮДЖЕТУ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ (ГРН)
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “БУС-ШОП”“ПРИДБАННЯ ТА ПЕРЕДАЧА В/Ч А2896 КВАДРОКОПТЕРІВ ТИПУ MAVIC ДЛЯ ПОСИЛЕННЯ ЇЇ БОЄЗДАТНОСТІ”500000,00
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ЧЕРВОНЕ СЕРЦЕ””“ПРИДБАННЯ ТА ПЕРЕДАЧА В/Ч А7091 КВАДРОКОПТЕРІВ ТИПУ MAVIC ТА ЗАРЯДНИХ СТАНЦІЇ ECOFLOW DELTA 2 ДЛЯ ПОСИЛЕННЯ ЇЇ БОЄЗДАТНОСТІ”500000,00
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “СТУКІТ СЕРЦЯ””“ПІДСИЛЮВАЧІ ДЛЯ КВАДРОКОПТЕРІВ ТА FPV: ЗАКУПІВЛЯ ВИНОСНИХ АНТЕН AVENGER BOSTER 2/4.G/5.G/5.8G ТА FPV ДРОНІВ ДЛЯ В/Ч 1241 НГУ” 499000,00
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “СИЛА ДОБРА ІФ”“ПРИДБАННЯ ТА ПЕРЕДАЧА НА БАЛАНС 12 БРИГАДИ СПЕЦПРИЗНАЧЕННЯ НГУ “АЗОВ” КОМПЛЕКТІВ АКУМУЛЯТОРІВ ТА ЗАРЯДНИХ ПРИСТРОЇВ ДО БПЛА ТИПУ MAVIC”500000,00
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “МАЙСТЕРНЯ СЕРАФИМ”“ОХОРОНЕЦЬ СЕРАФИМ: ЗАКУПІВЛЯ ТОВАРІВ ОБОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ – 10 ДЮЙМОВИХ FPV ДРОНІВ “DIATONE KN-104”500000,00
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “МИ ЄДИНІ”“ПРИДБАННЯ ТА ПЕРЕДАЧА ВІСЬКОВИМ ЧАСТИНАМ А4267 ТА А2120 ДВА КОМПЛЕКТИ РЕБ ТА КВАДРОКОПТЕРІВ ТИПУ MAVIC”497944,00
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ФОНД СТАЛОГО РОЗВИТКУ”“ЗАКУПІВЛЯ КВАДРОКОМТЕРІВ ДЛЯ 3 ПРИКОРДОННОГО ЗАГОНУ ІМЕНІ ГЕРОЯ УКРАЇНИ ПОЛКОВНИКА ЄВГЕНІЯ ПІКУСА ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ”352000,00
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “КАРІТАС-ІВАНО-ФРАНКІВСЬК УГКЦ”“СТВОРЕННЯ МУЗЕЮ ПАМ`ЯТІ ЗАГИБЛИХ ЛЬОТЧИКІВ ТА ВОЇНІВ 114-ТОЇ БРИГАДИ ТАКТИЧНОЇ АВІАЦІЇ ПОВІТРЯНИХ СИЛ УКРАЇНИ”500000,00
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА АСОЦІАЦІЯ МЕДІЙНИКІВ”“АНТИДРОНОВИЙ РУБІЖ: ЗАКУПІВЛЯ ТА ПЕРЕДАЧА СИСТЕМ РЕБ ТА АНТИДРОНОВИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ В/Ч А7166”500000,00
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “НОВІ КРИЛА”“ПРИДБАННЯ ТА ПЕРЕДАЧА В/Ч А7348 КВАРДРОКОПТЕРІВ ТИПУ MAVIC ДЛЯ ПОСИЛЕННЯ БОЄЗДАТНОСТІ”500000,00
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ`ЄДНАННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ`ЄДНАННЯ “ПРОСВІТА” ІМ.ТАРАСА ШЕВЧЕНКА”“ПРОСВІТНИЦЬКИЙ РІЙ” – FPV ДРОНИ ДЛЯ ЗСУ”500000,00
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “УКРАЇНА – МІЙ ДІМ. ФОНД УКРАЇНИ”“ПІДГОТОВКА ГРАНАТОМЕТНИКІВ НГУ: ЗАКУПІВЛЯ ТА ПЕРЕДАЧА МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ НА ПОТРЕБИ В/Ч 1241 НГУ”480000,00
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ЮА ХОУМ”“ПРИДБАННЯ ТА ПЕРЕДАЧА НА БАЛАНС 80-Ї ОКРЕМОЇ ДЕСАНТНО-ШТУРМОВОЇ ГАЛИЦЬКОЇ БРИГАДИ ПЕРИФЕРІЇ ДО ЗАСОБІВ БПЛА ТИПУ FPV”500000,00
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ОБ`ЄДНАНІ ЛЮБОВ`Ю”“ПРИДБАННЯ ТА ПЕРЕДАЧА БАТАЛЬЙОНУ БЕЗПІЛОТНИХ СИСТЕМ В/Ч А7015 БПЛА КАМІКАДЗЕ ЛІТАКОВОГО ТИПУ “НОВА-1” ТА КАТАПУЛЬТИ ДЛЯ БОРТА ЛІТАКОВОГО ТИПУ “НОВА-1”497280,00
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “АВТО ФРОНТУ”“ПРИДБАННЯ ТА ПЕРЕДАЧА НА БАЛАНС 12 БРИГАДИ СПЕЦПРЕЗНАЧЕННЯ НГУ “АЗОВ” РОБОТИЗОВАНИХ МАЛИХ РУХОМИХ ПЛАТФОРМ”500000,00
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ГАЛЕРЕЯ З (НЕ) ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ”“ПРИДБАННЯ ТА ПЕРЕДАЧА НА БАЛАНС 80-Ї ОДШБР ВІДЕОПЕРЕДАВАЧІВ ДЛЯ FPV ДРОНІВ”500000,00

У НОМІНАЦІЇ “ПРОЄКТИ ТА ПРОГРАМ ГРОМАДСЬКИХ ТА БЛАГОДІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ”:

ПЕРЕМОЖЕЦЬ КОНКУРСУНАЗВА ПРОЕКТУСУМА ФІНАНСУВАННЯ ПРОЄКТУ З БЮДЖЕТУ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ (ГРН)
ГО “СТАНІСЛАВСЬКИЙ БОРЩ”“ПРИДБАННЯ 33220 ТИС. ПАКЕТІВ ДОЙ-ПАК ДЛЯ ПАКУВАННЯ СУБЛІМОВАНОЇ ЇЖІ ДЛЯ ВОЇНІВ ЗСУ”100000,00
ГО “ПРИКАРПАТСЬКИЙ ТИЛ”“ПРИДБАННЯ ТКАНИНИ ПЛАЩОВОЇ НАБИВНОЇ І СІТКИ КАМУФЛЯЖНОЇ ДЛЯ ПОШИТТЯ АНТИ-ТЕПЛОВІЗІЙНИХ КОСТЮМІВ ДЛЯ ВОЇНІВ ЗСУ”100000,00
ГО “НАУКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОТГ”“КОНФЕРЕНЦІЯ ЕКСПЕРТІВ “СПІВПРАЦЯ МІЖ УКРАЇНО ТА ЛИТВОЮ В УМОВАХ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ””100000,00
ГО “ФУТБОЛЬНА АКАДЕМІЯ РУХ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК”“ФУТБОЛЬНИЙ ДІМ: ВИХОВУЄМО МАЙБУТНІХ ЧЕМПІОНІВ”100000,00
ГО “НАУКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОТГ”“НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ, ПРИСВЯЧЕНА 160-РІЧЧЮ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ МИТРОПЛОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО”100000,00
ГО “ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА АСОЦІАЦІЯ САМБО”“ОНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ЗАЛУ БОРОТЬБИ (СПОРТИВНИЙ ІНВЕНТАР ТА ФОРМА ДЛЯ ТРЕНУВАНЬ БОРОТЬБИ САМБО”68670,00
ГО “КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЄ ТОВАРИСТВО ІНВАЛІДІВ УМГ”“ЗАРАДИ ЖИТТЯ: ЗАКУПІВЛЯ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ МАСКУВАЛЬНИХ СІТОК ТА ЕВАКУАЦІЙНИХ НОШ”99979,00
ГО “БОГАТИР”“БУДЬ СИЛЬНИМ: ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ ТА ВЕТЕРАНІВ ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ, СПРИЯННЯ В ЇХ РЕАБІЛІТАЦІЇ ШЛЯХОМ ЗАЛУЧЕННЯ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ І СПОРТОМ”100000,00
ГО “МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР”РУХ””“ПІДТРИМКА СПРОМОЖНОСТІ “МОЛОДІЖНОГО ЦЕНТРУ” РУХ””18619,00
ГО “ПАРАЛЬЦЕС”“ЗАКУПІВЛЯ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТУ ПАЛАТ ТРАВМАТОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ КНП “МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №1 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ””70000,00
БО “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “КРИЛА ДОПОМОГИ”“ПРИДБАННЯ 440 РУЛОНІВ СПАНДБОНДУ РІЗАНОГО “МУЛЬТИКАМ” ДЛЯ ПЛЕТІННЯ МАСКУВАЛЬНИХ СІТОК ДЛЯ ЗСУ”50400,00
ГО “МОЛОДЬ І ВЛАДА”“РАЗОМ СИЛЬНІШІ: КЕМП ДЛЯ МОЛОДІ І ВЕТЕРАНІВ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ”28000,00
ГО “ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА РАЙОННА АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ”“ЗБЕРЕЖЕМО ІСТОРІЮ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО ФУТБОЛУ РАЗОМ”70000,00
БО “ПЕРШИЙ ДОБРОВОЛЬЧИЙ ХІРУРГІЧНИЙ ШПИТАЛЬ”“ПЕРШИЙ ВЕТЕРАНСЬКИЙ КОВОРКІНГ “БРАСС””100000,00
БО “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ДІЛО ПРАВИХ”“АДАПТИВНА СТРІЛЬБА З ЛУКА ДЛЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПІХОТИНЦІВ ТА ВЕТЕРАНІВ 50 ПОЛКУ НГУ”100000,00
ГО ” ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ФІЗКУЛЬТУРНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНЕ ОБ’ЄДНАННЯ”“РЕАБІЛІТАЦІЯ ПОРАНЕНИХ ВЕТЕРАНІВ НГУ ЧЕРЕЗ СПОРТ”100000,00
БО “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “СЕРДЕНЬКО””“САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ТА СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ, ЯКІ ПОЗБАВЛЕНІ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ АБО СТАЛИ ЖЕРТВАМИ НАСИЛЬСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА”97300,00
ГО “РІДНА ГАЛИЧИНА”“НЕ ВИКИДАЙ – ПОДІЛИСЬ”28000,00
ГО “ІНВАЛІДИ, ВЕТЕРАНИ, УЧАСНИКИ, ВОЛОНТЕРИ АТО “ВОЇН УКРАЇНИ”“ОБЛАШТУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО КЛАСУ НА БАЗІ СТРІЛЕЦЬКОГО ТИРУ У М.ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ ЗА АДРЕСОЮ, ВУЛ. ШУХЕВИЧІВ, 35”91000,00

У НОМІНАЦІЇ “ПРОЄКТИ ТА ПРОГРАМИ ГРОМАДСЬКИХ ТА БЛАГОДІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПРИ ДОШКІЛЬНИХ, ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ТА ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ”:

ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУНАЗВА ПРОЕКТУСУМА ФІНАНСУВАННЯ ПРОЄКТУ З БЮДЖЕТУ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ (ГРН)
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ  “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР – ІВАНО-ФРАНКІВСЬК”“СПРИЯТЛИВЕ ОСВІТЄ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ НРЦ”59700,00
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ОСВІТНЯ ГАРМОНІЯ”“ЗАМІНА ВІКОН У ЛІЦЕЇ №2 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ”68380,00
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ШКОЛА ТВОЄЇ МРІЇ”“ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ САНВУЗЛА НА ДРУГОМУ ПОВЕРСІ У ЛІЦЕЇ ІМЕНІ В’ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ”99750,00
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ПІКЛУВАЛЬНА РАДА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЕЛ-САДКА) №33 “КРИСТАЛИК”“СУЧАСНА ТУАЛЕТНА КІМНАТА У ГРУПІ “КАЗОЧКА” ДНЗ №33 “КРИСТАЛИК””100000,00
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “КАЛИНОВА СОПІЛКА”“ЛІЖЕЧКА ДЛЯ МАЛЯТ – ІНВЕСТИЦІЯ В ДИТЯЧИЙ КОМФОРТ”99400,00
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ГУЦУЛОЧКА”“ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  (ЯСЛАХ-САДКУ) №15 “ГУЦУЛОЧКА” ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ”100000,00
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “МРІЯ ХРИПЛИН”“ГРУПА МРІЇ: СТВОРЕННЯ КОМФОРТНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ВИХОВАНЦІВ ЗДО № 31 “МРІЯ””60000,00
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ГІРКА – 16”“ФОРМУЄМО СВІДОМІСТЬ – ЗМІЦНЮЄМО БЕЗПЕКУ: ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЛІЦЕЮ № 16”98910,00
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ЗГАРДА”“МУЛЬТИМЕДІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЛІЦЕЮ № 20”99900,00
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “РОЗВИТОК У ЄДНОСТІ”“КОМФОРТНА ТА ЕСТЕТИЧНА ПІДЛОГА ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ НІЖОК З ЕЛЕМЕНТАМИ ІНТЕРАКТИВНОГО ПОКРИТТЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ЛІЦЕЮ №7”100000,00
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “НАША ГІМНАЗІЯ”“ОСВІТНІЙ ПРОСТІР БЕЗ ОБМЕЖЕЖЕНЬ :ІНТЕРАКТИВНА ПАНЕЛЬ VIVITEK NOVO TOUCH BK 652I З МОДУЛЬНИМ ОPS – КОМП’ЮТЕРОМ OPSI5/8G/256G ТА ЛІЦЕНЗІЄЮ НА WINDOWS11PRO-ЗАПОРУКА РІВНОГО ДОСТУПУ ДО ЯКІСНОЇ ІНФОРМАЦІЇ» ЗАПОРУКА РІВНОГО ДОСТУПУ ДО ЯКІСНОЇ ІНФОРМАЦІЇ”69930,00
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “РІДНА ШКОЛА №13”“КОМФОРТНЕ НАВЧАННЯ – УСПІШНЕ МАЙБУТНЄ: ЗАКУПІВЛЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЛІЦЕЮ № 13”55227,00
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ДІТИ МАЙБУТНЬОГО ІФ”“СУЧАСНИЙ КОМП’ЮТЕНИЙ КЛАС – ВИМОГА СЬОГОДЕННЯ: ЗАКУПІВЛЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДРАГОМИРЧАНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ”68320,00
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ПЛАТФОРМА 23”“ЧАСТКОВА ЗАМІНА ВІКОН ЛІЦЕЮ №23”100000,00
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ЄВРОПЕЙСЬКА ШКОЛА”“ЗБІЛЬШЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ В УКРИТТЯХ ТА БЕЗПЕКА УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЛІЦЕЮ № 5”63000,00
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ТРОЯНДА 19”“ВСТАНОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ЗАХИСНИХ ВІКОННИЦЬ В ЗДО №19 “ТРОЯНДА”100000,00
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ЩАСЛИВІ МРІЇ”“БЕЗПЕЧНИЙ ПРОСТІР ДЛЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ УЧНІВ МИКИТИНЕЦЬКОГО ЛІЦЕЮ”100000,00
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ПІКЛУВАЛЬНА РАДА “СТРУМОЧОК”“КОМФОРТ ТА ГІГІЄНІЧНІ УМОВИ ДЛЯ ДОШКІЛЬНЯТ В ЗАКЛАДІ. ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ САНВУЗЛА В ФІЗКУЛЬТУРНОМУ ЗАЛІ ЗДО №12 “СТРУМОЧОК”99400,00
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ДНЗ №6 “КОЛОБОК”“СУЧАСНЕ ТА КОМФОРТНЕ ІГРОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ МАЛЕЧІ НА СВІЖОМУ ПОВІТРІ ДНЗ №6 “КОЛОБОК””70000,00
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ЗШ №12”“ОГОРОЖА СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА ЛІЦЕЮ № 12”99932,00
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ЩАСЛИВА ШКОЛА”“РЕСУРСНА КІМНАТА – ПРОСТІР ДЛЯ НАВЧАННЯ, РОЗВИТКУ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ № 26”100000,00
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ   “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “КАТРУСЯ”“СТВОРЕННЯ КОМФОРТНОГО ТА БЕЗПЕЧНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВОЇ ПІДТРИМКИ ДІТЕЙ З ООП ЗДО № 10 “КАТРУСЯ””70000,00
 БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “НА БЛАГО МАЙБУТНЬОГО”“ЗАМІНА ВІКОН У КОРИДОРАХ ЛІЦЕЮ № 19 ІВАНО-ФРАНКВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ”100000,00
 БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ПІКЛУВАЛЬНА РАДА ЛІЦЕЮ №21 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ”“ОБЛАШТУВАННЯ КОМФОРТНОГО ПРОСТОРУ В УКРИТТІ ЛІЦЕЮ №21 “98908,00
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “СВІТАНОК-ІФ”“ОБЛАШТУВАННЯ ДИТЯЧИХ МАЙДАНЧИКІВ ЗДО №22 СУЧАСНИМ, ІГРОВИМ ОБЛАДНАННЯМ”70000,00
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “БЕЛЬВЕДЕР”“СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО ТА КОМФОРТНОГО ПРОСТОРУ НА ТРЕТЬОМУ ПОВЕРСІ ЛІЦЕЮ №4 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ”100000,00
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ДОБРА ВОЛЯ”“ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ЧАСТИНИ СТОЯКІВ КАНАЛІЗАЦІЇ ТА ВОДОПРОВОДУ В САНВУЗЛАХ ЛІЦЕЮ ІМ.В.ЧОРНОВОЛА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ”99685,00
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ПІКЛУВАЛЬНА РАДА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №23 “ДУДАРИК”“ПОКРАЩЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ХАРЧОБЛОКУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №23 “ДУДАРИК””100000,00
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “САДОК-НАБЕРЕЖНА”“ЗАМІНА ПІДЛОГОВОГО ПОКРИТТЯ КОРИДОРУ В ЗДО №26 “БАРВІНОК”99000,00
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “РІДНА ШКОЛА -ІФ”“ПРОВЕДЕННЯ ІНТЕРНЕТ ПОКРИТТЯ У КРИХІВЕЦЬКОМУ ЛІЦЕЇ”100000,00
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ВІНОЧОК”“ПРИДБАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ РЕМОНТУ ТУАЛЕТНОЇ КІМНАТИ В ГРУПІ “ДУДАРИК” ЗДО №36 “ВІНОЧОК”98000,00
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “РОСИНКА”“МОДИФІКАЦІЯ КОРИДОРУ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА БЕЗПЕЧНОМУ УКРИТТЮ”(ПРОДОВЖЕННЯ) ЗДО №20 “РОСИНКА””93450,00
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “КАСКАД”“ІДАЛЬНЯ – ТЕРИТОРІЯ СМАЧНОЇ ПЕРЕРВИ У ЛІЦЕЮ № 25”99950,00
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ІНІЦІАТИВА 10”“РЕМОНТ КАБІНЕТІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ЛІЦЕЮ №10”99692,00
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ДОБРОБУТ – ІФ”“ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТУ ЦЕНТРАЛЬНИХ СХОДІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ №8 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ В М.ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. КОЛОМИЙСЬКА, 9”82672,00
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ДНЗ №11 “ПІЗНАЙКО”“ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДЛОГИ В ФІЗКУЛЬТУРНОМУ ЗАЛІ ЗДО №11 “ПІЗНАЙКО”62218,00
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ПРОМІНЧИК ЛЮБОВІ”“ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДОШКІЛЬНИХ ГРУП ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ІМЕНІ СОФІЇ РУСОВОЇ”70000,00
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ОСВІТА ІФ”“ФОРТЕЦЯ ЗНАНЬ: ЗАКУПІВЛЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ПАНЕЛІ ТА НОУТБУКА ДЛЯ ЛІЦЕЮ №11”100000,00
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “НАШ ЛІЦЕЙ”“ОБЛАШТУВАННЯ ВБИРАЛЬНІ В УКРИТТІ ЛІЦЕЮ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ”41872,00
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ДНЗ №1 “КАЛИНОНЬКА”«ЕКОЛОГІЧНА ТУРБОТА ПРО ДОШКІЛЬНЯТ: ПРИДБАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЧАСТКОВОЇ ЗАМІНИ СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ В ЗДО №1 «КАЛИНОНЬКА» (ЗАМІНА ТРУБ ГОСПОДАРСЬКИМ ШЛЯХОМ)70000,00
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ЗДО “БДЖІЛКА”“ЛАВКИ ДЛЯ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА ЗДО №3 “БДЖІЛКА””96642,00
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “МІЖ ІНШИМ”“РЕМОНТ ТА ОБЛАШТУВАННЯ САНВУЗЛА У ЦОКОЛЬНОМУ (УКРИТТЯ) ПРИМІЩЕННІ МІСЬКОГО ЦЕНТРУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ”99775,00
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ПІКЛУВАЛЬНА РАДА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЕЛ-САДКА) №16 “СОНЕЧКО”“ПРИДБАННЯ МЕБЛІВ В ЛОГОПЕДИЧНИЙ КАБІНЕТ, СПОРТИВНУ ЗАЛУ ТА КІМНАТИ ДЛЯ РОЗДЯГАННЯ ДІТЕЙ ЗДО №16 “СОНЕЧКО””100000,00
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “КАРПАТСЬКА КАЗКА”“ЗАМІНА ЛІЖОК ТА МАТРАЦІВ У ГРУПАХ РАННЬОГО ВІКУ ЗДО №27 “КАРПАТСЬКА КАЗКА””87570,00
МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ “СТАНИЦЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК ПЛАСТУ – НАЦІОНАЛЬНОЇ СКАУТСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ”“ПРИДБАННЯ ВІДПОВІДНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ РЕМОНТУ ДАХУ ПРИМІЩЕННЯ СТАНИЦІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК ПЛАСТУ – НАЦІОНАЛЬНОЇ СКАУТСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ”100000,00
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ЦОІ-ІФ”“СВІТЛО ІННОВАЦІЙ: БЕЗПЕЧНЕ УКРИТТЯ ДЛЯ ОСВІТИ ЦЕНТРУ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ”100000,00

У НОМІНАЦІЇ “ПРОЄКТИ ТА ПРОГРАМИ ГРОМАДСЬКИХ ТА БЛАГОДІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПРИ ЗАКЛАДАХ ТА УСТАНОВАХ КУЛЬТУРИ”:

ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУНАЗВА ПРОЕКТУСУМА ФІНАНСУВАННЯ ПРОЄКТУ З БЮДЖЕТУ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ (ГРН)
ГО “ВОЛЕЙБОЛЬНИЙ КЛУБ “БУДІВЕЛЬНИК””“ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО МУНІЦИПАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ДОЗВІЛЛЯ”6580,00
ГО “МИСТЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ “КОНЦЕРТІНО-ФЕСТ”“ОБЛАШТУВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖІ  ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОЇ РОБОТИ ДМШ №2 ІМ.В.БАРВІНСЬКОГО””20923,00
ГО “КЛУБ СПОРТИВНОГО ТАНЦЮ “ГЛОРІЯ”“СТВОРЕННЯ НАЛЕЖНИХ МІКРОКЛІМАТИЧНИХ УМОВ ДЛЯ УЧНІВ, ВСТАНОВЛЕННЯ КОНДИЦІОНЕРІВ В ДВОХ  НАВЧАЛЬНИХ КЛАСАХ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ШКОЛИ”54572,00
ГО “ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ “СОКІЛ-ЧУКАЛІВКА”“РОЛЕТНІ ШТОРИ ДЛЯ БУДИНКУ КУЛЬТУРИ С.ЧУКАЛІВКА”20000,00
ГО “ТИСМИНЕЦЬКА РАЙОННА МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ “ЦВІТ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ”“ПРИДБАННЯ ЕЛЕМЕНТУ СЦЕНІЧНОГО КОСТЮМУ (ЧІЛЬЦЕ) ДЛЯ УЧАСНИКІВ ВОКАЛЬНИХ КОЛЕКТИВІВ БУДИНКУ КУЛЬТУРИ С. ПІДЛУЖЖЯ”14000,00
ГО “ВАШ ДОБРОБУТ”“ЗАКУПІВЛЯ МАТЕРІАЛІВ НА ЧАСТКОВИЙ РЕМОНТ БІБЛІОТЕКИ-ФІЛІЇ № 24 С. ДРАГОМИРЧАНИ”54707,00
ГО “ПРИРОДА ГАЛИЧИНИ”“ПРИДБАННЯ СЦЕНІЧНИХ КОСТЮМІВ ДЛЯ ГУРТУ “5-Й ОКЕАН” – “КОСТЮМИ ЯК ЗАСІБ УКРАЇНІЗАЦІЇ”28000,00
ГО “ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ “КОЛОС БРАТКІВЦІ”“ЗАКУПІВЛЯ МАТЕРІАЛІВ ТА ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ КРАЄЗНАВЧОЇ КІМНАТИ І ОБЛАШТУВАННЯ ГАРДЕРОБНОЇ КІМНАТИ У БУДИНКУ КУЛЬТУРИ С. БРАТКІВЦІ”69300,00
ГО “ГРОМАДСЬКА ІНІЦІАТИВА ГАЛИЧИНИ”“ПРИДБАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДЛЯ ПОВНОЦІННОЇ РОБОТИ ДОКУМЕНТООБІГУ ТА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 3”20433,00
ГО “СОНЯЧНІ ДІТИ ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ”“ЗАМІНА ЗВУКОВОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ У МІСЬКОМУ НАРОДНОМУ ДОМІ”35000,00
ГО “РОЗВИТОК СЕЛА РАДЧА В ІМ’Я МАЙБУТНЬОГО”“РОЗВИВАТИ ТАЛАНТИ – ПРОСЛАВЛЯТИ УКРАЇНУ: ПРИДБАННЯ ЗВУКОВОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ БУДИНКУ КУЛЬТУРИ С.РАДЧА”28000,00
ГО “СПОРТИВНИЙ КЛУБ “ХРИПЛИН”“ПРИДБАННЯ ВИШИТИХ СОРОЧОК ДЛЯ ТВОРЧИХ КОЛЕКТИВІВ НАРОДНОГО ДОМУ С. ХРИПЛИН”21000,00
ГО “НА ХВИЛІ ДОБРА”“ДВЕРІ В БІБЛІОТЕКУ”38500,00
ГО “ЦЕНТР ГРОМАДСЬКИХ ІНІЦІАТИВ СЕЛА УЗИН”“ЗАМІНА МІЖКІМНАТНИХ ДВЕРЕЙ В БУДИНКУ КУЛЬТУРИ СЕЛА УЗИН”36400,00
ГО “Д.О.М.48.24”“ВХІД ДО МИСТЕЦТВА: ЗАМІНА ВХІДНИХ ДВЕРЕЙ ЦЕНТРУ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА”28981,00
ГО “ФК КРИХІВЦІ”“ПРИДБАННЯ ПРОЕКЦІЙНОГО МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ЕКРАНУ ДЛЯ НАРОДНОГО ДОМУ С. КРИХІВЦІ”70000,00

У НОМІНАЦІЇ “ПРОЄКТИ ОБ’ЄДНАНЬ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ, ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ ТА БУДИНКОВИХ КОМІТЕТІВ”:

ПЕРЕМОЖЕЦЬ КОНКУРСУНАЗВА ПРОЕКТУСУМА ФІНАНСУВАННЯ ПРОЄКТУ З БЮДЖЕТУ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ (ГРН)
ОСББ “ДІМСІМ”“ЧАСТКОВИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ БУДИНКУ № 7 ПО ВУЛИЦІ СЛАВИ СТЕЦЬКО У М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК”150000,00
ОСББ “ТИСМЕНИЦЬКА 248”“ЧАСТКОВА ЗАМІНА НА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧЕ ОСВІТЛЕННЯ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ТА МЕРЕЖ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ, ВОДОПОСТАЧАГГЯ БУДИНКУ 248 ПО ВУЛ. ТИСМЕНИЦЬКА В М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ”300000,00
ОСББ “СЕРЕДМІСТЯ”“ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ БУДИНКУ № 30 НА ВУЛ. ГЕТЬМАНА МАЗЕПИ”150000,00
ОСББ  “ЕДЕЛЬВЕЙС 41”“ЧАСТКОВЕ ОБЛАШТУВАННЯ ВІДМОСТКИ ТА КОМПЛЕКС ІЗОЛЯЦІЙНИХ РОБІТ ПРИМІЩЕННЯ “УКРИТТЯ” У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ № 41 НА ПІВДЕННОМУ БУЛЬВАРІ”103551,00
ОСББ “МАТЕЙКИ 44”“ЧАСТКОВА ЗАМІНА НА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧЕ ОСВІТЛЕННЯ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ТА МЕРЕЖ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ, ВОДОПОСТАЧАННЯ, ВОДОВІДВЕДЕННЯ БУДИНКУ 44 ПО ВУЛ. МАТЕЙКИ В М.ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ”150000,00
ОСББ “ПРИВОКЗАЛЬНА 9”“ЧАСТКОВА ЗАМІНА НА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧЕ ОСВІТЛЕННЯ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ТА МЕРЕЖ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ БУДИНКУ 9 ПО ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА В М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ”300000,00
ОСББ “СЛОВ`ЯНСЬКА 1”“ЧАСТКОВА ЗАМІНА ЗАГАЛЬНОБУДИНКОВИХ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ, ВОДОВІДВЕДЕННЯ ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ БУДИНКУ № 1 НА ВУЛ. СЛОВ`ЯНСЬКА  В М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ”300000,00
ОСББ “ВЕСНЯНА ОСЕЛЯ”“ЧАСТКОВИЙ РЕМОНТ ПАРАПЕТУ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ № 40 НА ВУЛ. КИСІЛЕВСЬКОЇ”300000,00
ОСББ “ПАСІЧНА 18”“ЧАСТКОВА ЗАМІНА МЕРЕЖ ЕЛЕКТРПОСТАЧАННЯ БУДИНКУ № 18 НА ВУЛ. ПАСІЧНА В М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ”300000,00
ОСББ “РОДИНА ІФ”“ЧАСТКОВИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТОК В ПІД`ЇЗДАХ БУДИНКУ № 8 НА ВУЛ. ІВАНА ПАВЛА ІІ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРОЖИВАННЯ МЕШКАНЦІВ ТА НАДАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО ВИГЛЯДУ”280000,00
ОСББ “АРМАТУРНИК”“ЧАСТКОВА ЗАМІНА НА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖУВАЛЬНЕ ОСВІТЛЕННЯ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ТА МЕРЕЖ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ БУДИНКІВ № 146, № 146А, № 146Б НА ВУЛ. ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ В М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ”300000,00
ОК “ЖИТЛОВИЙ 8”“ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ВІДМОСТКИ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ 102А ТА 104 ПО ВУЛ. ЧОРНОВОЛА В М.ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ”199500,00
ОСББ “МОЛОДІЖНА 40”“ЧАСТКОВА ЗАМІНА ДВЕРЕЙ НА СХОДОВИХ КЛІТКАХ ТА ВІКНО В ЕЛЕКТРОЩИТОВІЙ В ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ПО ВУЛ.МОЛОДІЖНА 40”50865,00
ОСББ “МОЛОДІЖНА 42”“ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПІДВАЛЬНОГО ПРИМІЩЕННЯ ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. МОЛОДІЖНА 42 В М.ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ”101215,00
ОСББ “КРИХІВЕЦЬКИЙ ДВІР”“ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ В БУДИНКАХ ОСББ “КРИХІВЕЦЬКИЙ ДВІР””150000,00
ОСББ “ПАСІЧНА 21”“ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ В БУДИНКУ № 21 НА ВУЛ. ПАСІЧНА”288000,00
ОСББ “ЗОРЯНИЙ КВАРТАЛ”“ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ № 77, №79, № 81, №83 НА ВУЛ. ГНАТА ХОТКЕВИЧА”79611,00
ОСББ “ФРАНКА-ЦЕНТР”“ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ МЕРЕЖ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ В БУДИНКУ № 10А НА ВУЛИЦІ ІВАНА ФРАНКА”287850,00
ОСББ “ІНДІГО”“РЕМОНТ СХОДОВОЇ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ № 1 НА ВУЛ. МАРІЙКИ ПІДГІРЯНКИ”150000,00
ОСББ “КРИХІВЕЦЬКА ОСЕЛЯ”“ЧАСТКОВА ЗАМІНА НА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧЕ ОСВІТЛЕННЯ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ТА МЕРЕЖ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ, ВОДОПОСТАЧАННЯ, ВОДОВІДВЕДЕННЯ БУДИНКУ № 53А НА ВУЛ. Д.ГАЛИЦЬКОГО В С. КРИХІВЦІ”150000,00
ОСББ “ІФ ПРЕМІУМ”“ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ № 128 ПО ВУЛ. ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ В М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК”139545,00
ОСББ “ДІМ-А”“ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ДАХУ ТА СИСТЕМИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ В БУДИНКУ ОСББ “ДІМ А” № 8 НА ПІВНІЧНОМУ БУЛЬВАРІ”189000,00
ОК “ЖИТЛОВИЙ № 7”“ЧАСТКОВИЙ РЕМОНТ МЯКОЇ  ПОКРІВЛІ ПО ВУЛ.Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 84 КОРП,2”300000,00
ОСББ “ЗІРКА КАСКАДУ”“ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ СХОДОВОЇ КЛІТКИ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ № 35 НА ВУЛ. СТУСА”210000,00
ОК “ЖИТЛОВИЙ КООПЕРАТИВ 22А”“ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ДАШКІВ ТА ВХОДІВ У ПІД`ЇЗДИ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ № 30 НА ВУЛ. В.СИМОНЕНКА”