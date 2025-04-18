У Франківську оголосили підсумки голосування за проєкти розвитку місцевого самоврядування СПИСОК

Цього тижня, Конкурсна комісія Івано-Франківської міськради визначила переможців щорічного міського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства.
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на сайт міської ради.
Конкурс проводиться на умовах співфінансування, де 70% становлять кошти міського бюджету та 30% — кошти учасника конкурсу. Для проєктів, спрямованих на підтримку військових формувань, співвідношення більш сприятливе: 80% з міського бюджету та 20% від учасника.
У номінації “Проєкти громадських та благодійних організацій для підтримки військових частин” перемогли 16 організацій. Більшість проєктів-переможців передбачають закупівлю квадрокоптерів, систем РЕБ, антидронових засобів та іншого обладнання для військових частин. Сума фінансування для кожного проєкту в цій категорії становить близько 500 тисяч гривень.
У номінації “Проєкти та програми громадських та благодійних організацій” визначили 19 переможців. Серед них — проєкти з виготовлення маскувальних сіток, пошиття антитепловізійних костюмів, розвитку спорту, проведення наукових конференцій та соціальної адаптації дітей. Сума фінансування в цій категорії становить від 18 до 100 тисяч гривень на проєкт.
Загальна сума коштів, яку міська рада виділить на реалізацію всіх проєктів-переможців, перевищує 9 мільйонів гривень.
|ПЕРЕМОЖЕЦЬ КОНКУРСУ
|НАЗВА ПРОЄКТУ
|СУМА ФІНАНСУВАННЯ ПРОЄКТУ З БЮДЖЕТУ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ (ГРН)
|БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “БУС-ШОП”
|“ПРИДБАННЯ ТА ПЕРЕДАЧА В/Ч А2896 КВАДРОКОПТЕРІВ ТИПУ MAVIC ДЛЯ ПОСИЛЕННЯ ЇЇ БОЄЗДАТНОСТІ”
|500000,00
|БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ЧЕРВОНЕ СЕРЦЕ””
|“ПРИДБАННЯ ТА ПЕРЕДАЧА В/Ч А7091 КВАДРОКОПТЕРІВ ТИПУ MAVIC ТА ЗАРЯДНИХ СТАНЦІЇ ECOFLOW DELTA 2 ДЛЯ ПОСИЛЕННЯ ЇЇ БОЄЗДАТНОСТІ”
|500000,00
|БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “СТУКІТ СЕРЦЯ””
|“ПІДСИЛЮВАЧІ ДЛЯ КВАДРОКОПТЕРІВ ТА FPV: ЗАКУПІВЛЯ ВИНОСНИХ АНТЕН AVENGER BOSTER 2/4.G/5.G/5.8G ТА FPV ДРОНІВ ДЛЯ В/Ч 1241 НГУ”
|499000,00
|БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “СИЛА ДОБРА ІФ”
|“ПРИДБАННЯ ТА ПЕРЕДАЧА НА БАЛАНС 12 БРИГАДИ СПЕЦПРИЗНАЧЕННЯ НГУ “АЗОВ” КОМПЛЕКТІВ АКУМУЛЯТОРІВ ТА ЗАРЯДНИХ ПРИСТРОЇВ ДО БПЛА ТИПУ MAVIC”
|500000,00
|ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “МАЙСТЕРНЯ СЕРАФИМ”
|“ОХОРОНЕЦЬ СЕРАФИМ: ЗАКУПІВЛЯ ТОВАРІВ ОБОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ – 10 ДЮЙМОВИХ FPV ДРОНІВ “DIATONE KN-104”
|500000,00
|БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “МИ ЄДИНІ”
|“ПРИДБАННЯ ТА ПЕРЕДАЧА ВІСЬКОВИМ ЧАСТИНАМ А4267 ТА А2120 ДВА КОМПЛЕКТИ РЕБ ТА КВАДРОКОПТЕРІВ ТИПУ MAVIC”
|497944,00
|ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ФОНД СТАЛОГО РОЗВИТКУ”
|“ЗАКУПІВЛЯ КВАДРОКОМТЕРІВ ДЛЯ 3 ПРИКОРДОННОГО ЗАГОНУ ІМЕНІ ГЕРОЯ УКРАЇНИ ПОЛКОВНИКА ЄВГЕНІЯ ПІКУСА ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ”
|352000,00
|БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “КАРІТАС-ІВАНО-ФРАНКІВСЬК УГКЦ”
|“СТВОРЕННЯ МУЗЕЮ ПАМ`ЯТІ ЗАГИБЛИХ ЛЬОТЧИКІВ ТА ВОЇНІВ 114-ТОЇ БРИГАДИ ТАКТИЧНОЇ АВІАЦІЇ ПОВІТРЯНИХ СИЛ УКРАЇНИ”
|500000,00
|ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА АСОЦІАЦІЯ МЕДІЙНИКІВ”
|“АНТИДРОНОВИЙ РУБІЖ: ЗАКУПІВЛЯ ТА ПЕРЕДАЧА СИСТЕМ РЕБ ТА АНТИДРОНОВИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ В/Ч А7166”
|500000,00
|ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “НОВІ КРИЛА”
|“ПРИДБАННЯ ТА ПЕРЕДАЧА В/Ч А7348 КВАРДРОКОПТЕРІВ ТИПУ MAVIC ДЛЯ ПОСИЛЕННЯ БОЄЗДАТНОСТІ”
|500000,00
|ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ`ЄДНАННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ`ЄДНАННЯ “ПРОСВІТА” ІМ.ТАРАСА ШЕВЧЕНКА”
|“ПРОСВІТНИЦЬКИЙ РІЙ” – FPV ДРОНИ ДЛЯ ЗСУ”
|500000,00
|БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “УКРАЇНА – МІЙ ДІМ. ФОНД УКРАЇНИ”
|“ПІДГОТОВКА ГРАНАТОМЕТНИКІВ НГУ: ЗАКУПІВЛЯ ТА ПЕРЕДАЧА МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ НА ПОТРЕБИ В/Ч 1241 НГУ”
|480000,00
|БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ЮА ХОУМ”
|“ПРИДБАННЯ ТА ПЕРЕДАЧА НА БАЛАНС 80-Ї ОКРЕМОЇ ДЕСАНТНО-ШТУРМОВОЇ ГАЛИЦЬКОЇ БРИГАДИ ПЕРИФЕРІЇ ДО ЗАСОБІВ БПЛА ТИПУ FPV”
|500000,00
|БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ОБ`ЄДНАНІ ЛЮБОВ`Ю”
|“ПРИДБАННЯ ТА ПЕРЕДАЧА БАТАЛЬЙОНУ БЕЗПІЛОТНИХ СИСТЕМ В/Ч А7015 БПЛА КАМІКАДЗЕ ЛІТАКОВОГО ТИПУ “НОВА-1” ТА КАТАПУЛЬТИ ДЛЯ БОРТА ЛІТАКОВОГО ТИПУ “НОВА-1”
|497280,00
|БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “АВТО ФРОНТУ”
|“ПРИДБАННЯ ТА ПЕРЕДАЧА НА БАЛАНС 12 БРИГАДИ СПЕЦПРЕЗНАЧЕННЯ НГУ “АЗОВ” РОБОТИЗОВАНИХ МАЛИХ РУХОМИХ ПЛАТФОРМ”
|500000,00
|ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ГАЛЕРЕЯ З (НЕ) ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ”
|“ПРИДБАННЯ ТА ПЕРЕДАЧА НА БАЛАНС 80-Ї ОДШБР ВІДЕОПЕРЕДАВАЧІВ ДЛЯ FPV ДРОНІВ”
|500000,00
У НОМІНАЦІЇ “ПРОЄКТИ ТА ПРОГРАМ ГРОМАДСЬКИХ ТА БЛАГОДІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ”:
|ПЕРЕМОЖЕЦЬ КОНКУРСУ
|НАЗВА ПРОЕКТУ
|СУМА ФІНАНСУВАННЯ ПРОЄКТУ З БЮДЖЕТУ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ (ГРН)
|ГО “СТАНІСЛАВСЬКИЙ БОРЩ”
|“ПРИДБАННЯ 33220 ТИС. ПАКЕТІВ ДОЙ-ПАК ДЛЯ ПАКУВАННЯ СУБЛІМОВАНОЇ ЇЖІ ДЛЯ ВОЇНІВ ЗСУ”
|100000,00
|ГО “ПРИКАРПАТСЬКИЙ ТИЛ”
|“ПРИДБАННЯ ТКАНИНИ ПЛАЩОВОЇ НАБИВНОЇ І СІТКИ КАМУФЛЯЖНОЇ ДЛЯ ПОШИТТЯ АНТИ-ТЕПЛОВІЗІЙНИХ КОСТЮМІВ ДЛЯ ВОЇНІВ ЗСУ”
|100000,00
|ГО “НАУКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОТГ”
|“КОНФЕРЕНЦІЯ ЕКСПЕРТІВ “СПІВПРАЦЯ МІЖ УКРАЇНО ТА ЛИТВОЮ В УМОВАХ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ””
|100000,00
|ГО “ФУТБОЛЬНА АКАДЕМІЯ РУХ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК”
|“ФУТБОЛЬНИЙ ДІМ: ВИХОВУЄМО МАЙБУТНІХ ЧЕМПІОНІВ”
|100000,00
|ГО “НАУКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОТГ”
|“НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ, ПРИСВЯЧЕНА 160-РІЧЧЮ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ МИТРОПЛОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО”
|100000,00
|ГО “ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА АСОЦІАЦІЯ САМБО”
|“ОНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ЗАЛУ БОРОТЬБИ (СПОРТИВНИЙ ІНВЕНТАР ТА ФОРМА ДЛЯ ТРЕНУВАНЬ БОРОТЬБИ САМБО”
|68670,00
|ГО “КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЄ ТОВАРИСТВО ІНВАЛІДІВ УМГ”
|“ЗАРАДИ ЖИТТЯ: ЗАКУПІВЛЯ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ МАСКУВАЛЬНИХ СІТОК ТА ЕВАКУАЦІЙНИХ НОШ”
|99979,00
|ГО “БОГАТИР”
|“БУДЬ СИЛЬНИМ: ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ ТА ВЕТЕРАНІВ ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ, СПРИЯННЯ В ЇХ РЕАБІЛІТАЦІЇ ШЛЯХОМ ЗАЛУЧЕННЯ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ І СПОРТОМ”
|100000,00
|ГО “МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР”РУХ””
|“ПІДТРИМКА СПРОМОЖНОСТІ “МОЛОДІЖНОГО ЦЕНТРУ” РУХ””
|18619,00
|ГО “ПАРАЛЬЦЕС”
|“ЗАКУПІВЛЯ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТУ ПАЛАТ ТРАВМАТОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ КНП “МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №1 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ””
|70000,00
|БО “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “КРИЛА ДОПОМОГИ”
|“ПРИДБАННЯ 440 РУЛОНІВ СПАНДБОНДУ РІЗАНОГО “МУЛЬТИКАМ” ДЛЯ ПЛЕТІННЯ МАСКУВАЛЬНИХ СІТОК ДЛЯ ЗСУ”
|50400,00
|ГО “МОЛОДЬ І ВЛАДА”
|“РАЗОМ СИЛЬНІШІ: КЕМП ДЛЯ МОЛОДІ І ВЕТЕРАНІВ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ”
|28000,00
|ГО “ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА РАЙОННА АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ”
|“ЗБЕРЕЖЕМО ІСТОРІЮ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО ФУТБОЛУ РАЗОМ”
|70000,00
|БО “ПЕРШИЙ ДОБРОВОЛЬЧИЙ ХІРУРГІЧНИЙ ШПИТАЛЬ”
|“ПЕРШИЙ ВЕТЕРАНСЬКИЙ КОВОРКІНГ “БРАСС””
|100000,00
|БО “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ДІЛО ПРАВИХ”
|“АДАПТИВНА СТРІЛЬБА З ЛУКА ДЛЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПІХОТИНЦІВ ТА ВЕТЕРАНІВ 50 ПОЛКУ НГУ”
|100000,00
|ГО ” ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ФІЗКУЛЬТУРНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНЕ ОБ’ЄДНАННЯ”
|“РЕАБІЛІТАЦІЯ ПОРАНЕНИХ ВЕТЕРАНІВ НГУ ЧЕРЕЗ СПОРТ”
|100000,00
|БО “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “СЕРДЕНЬКО””
|“САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ТА СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ, ЯКІ ПОЗБАВЛЕНІ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ АБО СТАЛИ ЖЕРТВАМИ НАСИЛЬСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА”
|97300,00
|ГО “РІДНА ГАЛИЧИНА”
|“НЕ ВИКИДАЙ – ПОДІЛИСЬ”
|28000,00
|ГО “ІНВАЛІДИ, ВЕТЕРАНИ, УЧАСНИКИ, ВОЛОНТЕРИ АТО “ВОЇН УКРАЇНИ”
|“ОБЛАШТУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО КЛАСУ НА БАЗІ СТРІЛЕЦЬКОГО ТИРУ У М.ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ ЗА АДРЕСОЮ, ВУЛ. ШУХЕВИЧІВ, 35”
|91000,00
У НОМІНАЦІЇ “ПРОЄКТИ ТА ПРОГРАМИ ГРОМАДСЬКИХ ТА БЛАГОДІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПРИ ДОШКІЛЬНИХ, ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ТА ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ”:
|ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ
|НАЗВА ПРОЕКТУ
|СУМА ФІНАНСУВАННЯ ПРОЄКТУ З БЮДЖЕТУ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ (ГРН)
|БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР – ІВАНО-ФРАНКІВСЬК”
|“СПРИЯТЛИВЕ ОСВІТЄ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ НРЦ”
|59700,00
|БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ОСВІТНЯ ГАРМОНІЯ”
|“ЗАМІНА ВІКОН У ЛІЦЕЇ №2 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ”
|68380,00
|БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ШКОЛА ТВОЄЇ МРІЇ”
|“ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ САНВУЗЛА НА ДРУГОМУ ПОВЕРСІ У ЛІЦЕЇ ІМЕНІ В’ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ”
|99750,00
|БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ПІКЛУВАЛЬНА РАДА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЕЛ-САДКА) №33 “КРИСТАЛИК”
|“СУЧАСНА ТУАЛЕТНА КІМНАТА У ГРУПІ “КАЗОЧКА” ДНЗ №33 “КРИСТАЛИК””
|100000,00
|БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “КАЛИНОВА СОПІЛКА”
|“ЛІЖЕЧКА ДЛЯ МАЛЯТ – ІНВЕСТИЦІЯ В ДИТЯЧИЙ КОМФОРТ”
|99400,00
|БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ГУЦУЛОЧКА”
|“ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛАХ-САДКУ) №15 “ГУЦУЛОЧКА” ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ”
|100000,00
|БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “МРІЯ ХРИПЛИН”
|“ГРУПА МРІЇ: СТВОРЕННЯ КОМФОРТНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ВИХОВАНЦІВ ЗДО № 31 “МРІЯ””
|60000,00
|БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ГІРКА – 16”
|“ФОРМУЄМО СВІДОМІСТЬ – ЗМІЦНЮЄМО БЕЗПЕКУ: ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЛІЦЕЮ № 16”
|98910,00
|БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ЗГАРДА”
|“МУЛЬТИМЕДІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЛІЦЕЮ № 20”
|99900,00
|БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “РОЗВИТОК У ЄДНОСТІ”
|“КОМФОРТНА ТА ЕСТЕТИЧНА ПІДЛОГА ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ НІЖОК З ЕЛЕМЕНТАМИ ІНТЕРАКТИВНОГО ПОКРИТТЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ЛІЦЕЮ №7”
|100000,00
|БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “НАША ГІМНАЗІЯ”
|“ОСВІТНІЙ ПРОСТІР БЕЗ ОБМЕЖЕЖЕНЬ :ІНТЕРАКТИВНА ПАНЕЛЬ VIVITEK NOVO TOUCH BK 652I З МОДУЛЬНИМ ОPS – КОМП’ЮТЕРОМ OPSI5/8G/256G ТА ЛІЦЕНЗІЄЮ НА WINDOWS11PRO-ЗАПОРУКА РІВНОГО ДОСТУПУ ДО ЯКІСНОЇ ІНФОРМАЦІЇ» ЗАПОРУКА РІВНОГО ДОСТУПУ ДО ЯКІСНОЇ ІНФОРМАЦІЇ”
|69930,00
|БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “РІДНА ШКОЛА №13”
|“КОМФОРТНЕ НАВЧАННЯ – УСПІШНЕ МАЙБУТНЄ: ЗАКУПІВЛЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЛІЦЕЮ № 13”
|55227,00
|БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ДІТИ МАЙБУТНЬОГО ІФ”
|“СУЧАСНИЙ КОМП’ЮТЕНИЙ КЛАС – ВИМОГА СЬОГОДЕННЯ: ЗАКУПІВЛЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДРАГОМИРЧАНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ”
|68320,00
|БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ПЛАТФОРМА 23”
|“ЧАСТКОВА ЗАМІНА ВІКОН ЛІЦЕЮ №23”
|100000,00
|БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ЄВРОПЕЙСЬКА ШКОЛА”
|“ЗБІЛЬШЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ В УКРИТТЯХ ТА БЕЗПЕКА УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЛІЦЕЮ № 5”
|63000,00
|БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ТРОЯНДА 19”
|“ВСТАНОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ЗАХИСНИХ ВІКОННИЦЬ В ЗДО №19 “ТРОЯНДА”
|100000,00
|БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ЩАСЛИВІ МРІЇ”
|“БЕЗПЕЧНИЙ ПРОСТІР ДЛЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ УЧНІВ МИКИТИНЕЦЬКОГО ЛІЦЕЮ”
|100000,00
|БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ПІКЛУВАЛЬНА РАДА “СТРУМОЧОК”
|“КОМФОРТ ТА ГІГІЄНІЧНІ УМОВИ ДЛЯ ДОШКІЛЬНЯТ В ЗАКЛАДІ. ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ САНВУЗЛА В ФІЗКУЛЬТУРНОМУ ЗАЛІ ЗДО №12 “СТРУМОЧОК”
|99400,00
|БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ДНЗ №6 “КОЛОБОК”
|“СУЧАСНЕ ТА КОМФОРТНЕ ІГРОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ МАЛЕЧІ НА СВІЖОМУ ПОВІТРІ ДНЗ №6 “КОЛОБОК””
|70000,00
|БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ЗШ №12”
|“ОГОРОЖА СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА ЛІЦЕЮ № 12”
|99932,00
|БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ЩАСЛИВА ШКОЛА”
|“РЕСУРСНА КІМНАТА – ПРОСТІР ДЛЯ НАВЧАННЯ, РОЗВИТКУ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ № 26”
|100000,00
|БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “КАТРУСЯ”
|“СТВОРЕННЯ КОМФОРТНОГО ТА БЕЗПЕЧНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВОЇ ПІДТРИМКИ ДІТЕЙ З ООП ЗДО № 10 “КАТРУСЯ””
|70000,00
|БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “НА БЛАГО МАЙБУТНЬОГО”
|“ЗАМІНА ВІКОН У КОРИДОРАХ ЛІЦЕЮ № 19 ІВАНО-ФРАНКВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ”
|100000,00
|БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ПІКЛУВАЛЬНА РАДА ЛІЦЕЮ №21 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ”
|“ОБЛАШТУВАННЯ КОМФОРТНОГО ПРОСТОРУ В УКРИТТІ ЛІЦЕЮ №21 “
|98908,00
|БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “СВІТАНОК-ІФ”
|“ОБЛАШТУВАННЯ ДИТЯЧИХ МАЙДАНЧИКІВ ЗДО №22 СУЧАСНИМ, ІГРОВИМ ОБЛАДНАННЯМ”
|70000,00
|БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “БЕЛЬВЕДЕР”
|“СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО ТА КОМФОРТНОГО ПРОСТОРУ НА ТРЕТЬОМУ ПОВЕРСІ ЛІЦЕЮ №4 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ”
|100000,00
|БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ДОБРА ВОЛЯ”
|“ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ЧАСТИНИ СТОЯКІВ КАНАЛІЗАЦІЇ ТА ВОДОПРОВОДУ В САНВУЗЛАХ ЛІЦЕЮ ІМ.В.ЧОРНОВОЛА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ”
|99685,00
|БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ПІКЛУВАЛЬНА РАДА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №23 “ДУДАРИК”
|“ПОКРАЩЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ХАРЧОБЛОКУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №23 “ДУДАРИК””
|100000,00
|БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “САДОК-НАБЕРЕЖНА”
|“ЗАМІНА ПІДЛОГОВОГО ПОКРИТТЯ КОРИДОРУ В ЗДО №26 “БАРВІНОК”
|99000,00
|БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “РІДНА ШКОЛА -ІФ”
|“ПРОВЕДЕННЯ ІНТЕРНЕТ ПОКРИТТЯ У КРИХІВЕЦЬКОМУ ЛІЦЕЇ”
|100000,00
|БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ВІНОЧОК”
|“ПРИДБАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ РЕМОНТУ ТУАЛЕТНОЇ КІМНАТИ В ГРУПІ “ДУДАРИК” ЗДО №36 “ВІНОЧОК”
|98000,00
|БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “РОСИНКА”
|“МОДИФІКАЦІЯ КОРИДОРУ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА БЕЗПЕЧНОМУ УКРИТТЮ”(ПРОДОВЖЕННЯ) ЗДО №20 “РОСИНКА””
|93450,00
|БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “КАСКАД”
|“ІДАЛЬНЯ – ТЕРИТОРІЯ СМАЧНОЇ ПЕРЕРВИ У ЛІЦЕЮ № 25”
|99950,00
|БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ІНІЦІАТИВА 10”
|“РЕМОНТ КАБІНЕТІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ЛІЦЕЮ №10”
|99692,00
|БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ДОБРОБУТ – ІФ”
|“ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТУ ЦЕНТРАЛЬНИХ СХОДІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ №8 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ В М.ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. КОЛОМИЙСЬКА, 9”
|82672,00
|БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ДНЗ №11 “ПІЗНАЙКО”
|“ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДЛОГИ В ФІЗКУЛЬТУРНОМУ ЗАЛІ ЗДО №11 “ПІЗНАЙКО”
|62218,00
|БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ПРОМІНЧИК ЛЮБОВІ”
|“ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДОШКІЛЬНИХ ГРУП ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ІМЕНІ СОФІЇ РУСОВОЇ”
|70000,00
|БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ОСВІТА ІФ”
|“ФОРТЕЦЯ ЗНАНЬ: ЗАКУПІВЛЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ПАНЕЛІ ТА НОУТБУКА ДЛЯ ЛІЦЕЮ №11”
|100000,00
|БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “НАШ ЛІЦЕЙ”
|“ОБЛАШТУВАННЯ ВБИРАЛЬНІ В УКРИТТІ ЛІЦЕЮ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ”
|41872,00
|БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ДНЗ №1 “КАЛИНОНЬКА”
|«ЕКОЛОГІЧНА ТУРБОТА ПРО ДОШКІЛЬНЯТ: ПРИДБАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЧАСТКОВОЇ ЗАМІНИ СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ В ЗДО №1 «КАЛИНОНЬКА» (ЗАМІНА ТРУБ ГОСПОДАРСЬКИМ ШЛЯХОМ)
|70000,00
|БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ЗДО “БДЖІЛКА”
|“ЛАВКИ ДЛЯ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА ЗДО №3 “БДЖІЛКА””
|96642,00
|ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “МІЖ ІНШИМ”
|“РЕМОНТ ТА ОБЛАШТУВАННЯ САНВУЗЛА У ЦОКОЛЬНОМУ (УКРИТТЯ) ПРИМІЩЕННІ МІСЬКОГО ЦЕНТРУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ”
|99775,00
|БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ПІКЛУВАЛЬНА РАДА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЕЛ-САДКА) №16 “СОНЕЧКО”
|“ПРИДБАННЯ МЕБЛІВ В ЛОГОПЕДИЧНИЙ КАБІНЕТ, СПОРТИВНУ ЗАЛУ ТА КІМНАТИ ДЛЯ РОЗДЯГАННЯ ДІТЕЙ ЗДО №16 “СОНЕЧКО””
|100000,00
|БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “КАРПАТСЬКА КАЗКА”
|“ЗАМІНА ЛІЖОК ТА МАТРАЦІВ У ГРУПАХ РАННЬОГО ВІКУ ЗДО №27 “КАРПАТСЬКА КАЗКА””
|87570,00
|МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ “СТАНИЦЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК ПЛАСТУ – НАЦІОНАЛЬНОЇ СКАУТСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ”
|“ПРИДБАННЯ ВІДПОВІДНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ РЕМОНТУ ДАХУ ПРИМІЩЕННЯ СТАНИЦІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК ПЛАСТУ – НАЦІОНАЛЬНОЇ СКАУТСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ”
|100000,00
|БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ЦОІ-ІФ”
|“СВІТЛО ІННОВАЦІЙ: БЕЗПЕЧНЕ УКРИТТЯ ДЛЯ ОСВІТИ ЦЕНТРУ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ”
|100000,00
У НОМІНАЦІЇ “ПРОЄКТИ ТА ПРОГРАМИ ГРОМАДСЬКИХ ТА БЛАГОДІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПРИ ЗАКЛАДАХ ТА УСТАНОВАХ КУЛЬТУРИ”:
|ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ
|НАЗВА ПРОЕКТУ
|СУМА ФІНАНСУВАННЯ ПРОЄКТУ З БЮДЖЕТУ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ (ГРН)
|ГО “ВОЛЕЙБОЛЬНИЙ КЛУБ “БУДІВЕЛЬНИК””
|“ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО МУНІЦИПАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ДОЗВІЛЛЯ”
|6580,00
|ГО “МИСТЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ “КОНЦЕРТІНО-ФЕСТ”
|“ОБЛАШТУВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖІ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОЇ РОБОТИ ДМШ №2 ІМ.В.БАРВІНСЬКОГО””
|20923,00
|ГО “КЛУБ СПОРТИВНОГО ТАНЦЮ “ГЛОРІЯ”
|“СТВОРЕННЯ НАЛЕЖНИХ МІКРОКЛІМАТИЧНИХ УМОВ ДЛЯ УЧНІВ, ВСТАНОВЛЕННЯ КОНДИЦІОНЕРІВ В ДВОХ НАВЧАЛЬНИХ КЛАСАХ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ШКОЛИ”
|54572,00
|ГО “ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ “СОКІЛ-ЧУКАЛІВКА”
|“РОЛЕТНІ ШТОРИ ДЛЯ БУДИНКУ КУЛЬТУРИ С.ЧУКАЛІВКА”
|20000,00
|ГО “ТИСМИНЕЦЬКА РАЙОННА МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ “ЦВІТ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ”
|“ПРИДБАННЯ ЕЛЕМЕНТУ СЦЕНІЧНОГО КОСТЮМУ (ЧІЛЬЦЕ) ДЛЯ УЧАСНИКІВ ВОКАЛЬНИХ КОЛЕКТИВІВ БУДИНКУ КУЛЬТУРИ С. ПІДЛУЖЖЯ”
|14000,00
|ГО “ВАШ ДОБРОБУТ”
|“ЗАКУПІВЛЯ МАТЕРІАЛІВ НА ЧАСТКОВИЙ РЕМОНТ БІБЛІОТЕКИ-ФІЛІЇ № 24 С. ДРАГОМИРЧАНИ”
|54707,00
|ГО “ПРИРОДА ГАЛИЧИНИ”
|“ПРИДБАННЯ СЦЕНІЧНИХ КОСТЮМІВ ДЛЯ ГУРТУ “5-Й ОКЕАН” – “КОСТЮМИ ЯК ЗАСІБ УКРАЇНІЗАЦІЇ”
|28000,00
|ГО “ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ “КОЛОС БРАТКІВЦІ”
|“ЗАКУПІВЛЯ МАТЕРІАЛІВ ТА ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ КРАЄЗНАВЧОЇ КІМНАТИ І ОБЛАШТУВАННЯ ГАРДЕРОБНОЇ КІМНАТИ У БУДИНКУ КУЛЬТУРИ С. БРАТКІВЦІ”
|69300,00
|ГО “ГРОМАДСЬКА ІНІЦІАТИВА ГАЛИЧИНИ”
|“ПРИДБАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДЛЯ ПОВНОЦІННОЇ РОБОТИ ДОКУМЕНТООБІГУ ТА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 3”
|20433,00
|ГО “СОНЯЧНІ ДІТИ ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ”
|“ЗАМІНА ЗВУКОВОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ У МІСЬКОМУ НАРОДНОМУ ДОМІ”
|35000,00
|ГО “РОЗВИТОК СЕЛА РАДЧА В ІМ’Я МАЙБУТНЬОГО”
|“РОЗВИВАТИ ТАЛАНТИ – ПРОСЛАВЛЯТИ УКРАЇНУ: ПРИДБАННЯ ЗВУКОВОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ БУДИНКУ КУЛЬТУРИ С.РАДЧА”
|28000,00
|ГО “СПОРТИВНИЙ КЛУБ “ХРИПЛИН”
|“ПРИДБАННЯ ВИШИТИХ СОРОЧОК ДЛЯ ТВОРЧИХ КОЛЕКТИВІВ НАРОДНОГО ДОМУ С. ХРИПЛИН”
|21000,00
|ГО “НА ХВИЛІ ДОБРА”
|“ДВЕРІ В БІБЛІОТЕКУ”
|38500,00
|ГО “ЦЕНТР ГРОМАДСЬКИХ ІНІЦІАТИВ СЕЛА УЗИН”
|“ЗАМІНА МІЖКІМНАТНИХ ДВЕРЕЙ В БУДИНКУ КУЛЬТУРИ СЕЛА УЗИН”
|36400,00
|ГО “Д.О.М.48.24”
|“ВХІД ДО МИСТЕЦТВА: ЗАМІНА ВХІДНИХ ДВЕРЕЙ ЦЕНТРУ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА”
|28981,00
|ГО “ФК КРИХІВЦІ”
|“ПРИДБАННЯ ПРОЕКЦІЙНОГО МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ЕКРАНУ ДЛЯ НАРОДНОГО ДОМУ С. КРИХІВЦІ”
|70000,00
У НОМІНАЦІЇ “ПРОЄКТИ ОБ’ЄДНАНЬ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ, ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ ТА БУДИНКОВИХ КОМІТЕТІВ”:
|ПЕРЕМОЖЕЦЬ КОНКУРСУ
|НАЗВА ПРОЕКТУ
|СУМА ФІНАНСУВАННЯ ПРОЄКТУ З БЮДЖЕТУ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ (ГРН)
|ОСББ “ДІМСІМ”
|“ЧАСТКОВИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ БУДИНКУ № 7 ПО ВУЛИЦІ СЛАВИ СТЕЦЬКО У М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК”
|150000,00
|ОСББ “ТИСМЕНИЦЬКА 248”
|“ЧАСТКОВА ЗАМІНА НА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧЕ ОСВІТЛЕННЯ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ТА МЕРЕЖ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ, ВОДОПОСТАЧАГГЯ БУДИНКУ 248 ПО ВУЛ. ТИСМЕНИЦЬКА В М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ”
|300000,00
|ОСББ “СЕРЕДМІСТЯ”
|“ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ БУДИНКУ № 30 НА ВУЛ. ГЕТЬМАНА МАЗЕПИ”
|150000,00
|ОСББ “ЕДЕЛЬВЕЙС 41”
|“ЧАСТКОВЕ ОБЛАШТУВАННЯ ВІДМОСТКИ ТА КОМПЛЕКС ІЗОЛЯЦІЙНИХ РОБІТ ПРИМІЩЕННЯ “УКРИТТЯ” У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ № 41 НА ПІВДЕННОМУ БУЛЬВАРІ”
|103551,00
|ОСББ “МАТЕЙКИ 44”
|“ЧАСТКОВА ЗАМІНА НА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧЕ ОСВІТЛЕННЯ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ТА МЕРЕЖ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ, ВОДОПОСТАЧАННЯ, ВОДОВІДВЕДЕННЯ БУДИНКУ 44 ПО ВУЛ. МАТЕЙКИ В М.ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ”
|150000,00
|ОСББ “ПРИВОКЗАЛЬНА 9”
|“ЧАСТКОВА ЗАМІНА НА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧЕ ОСВІТЛЕННЯ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ТА МЕРЕЖ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ БУДИНКУ 9 ПО ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА В М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ”
|300000,00
|ОСББ “СЛОВ`ЯНСЬКА 1”
|“ЧАСТКОВА ЗАМІНА ЗАГАЛЬНОБУДИНКОВИХ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ, ВОДОВІДВЕДЕННЯ ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ БУДИНКУ № 1 НА ВУЛ. СЛОВ`ЯНСЬКА В М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ”
|300000,00
|ОСББ “ВЕСНЯНА ОСЕЛЯ”
|“ЧАСТКОВИЙ РЕМОНТ ПАРАПЕТУ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ № 40 НА ВУЛ. КИСІЛЕВСЬКОЇ”
|300000,00
|ОСББ “ПАСІЧНА 18”
|“ЧАСТКОВА ЗАМІНА МЕРЕЖ ЕЛЕКТРПОСТАЧАННЯ БУДИНКУ № 18 НА ВУЛ. ПАСІЧНА В М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ”
|300000,00
|ОСББ “РОДИНА ІФ”
|“ЧАСТКОВИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТОК В ПІД`ЇЗДАХ БУДИНКУ № 8 НА ВУЛ. ІВАНА ПАВЛА ІІ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРОЖИВАННЯ МЕШКАНЦІВ ТА НАДАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО ВИГЛЯДУ”
|280000,00
|ОСББ “АРМАТУРНИК”
|“ЧАСТКОВА ЗАМІНА НА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖУВАЛЬНЕ ОСВІТЛЕННЯ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ТА МЕРЕЖ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ БУДИНКІВ № 146, № 146А, № 146Б НА ВУЛ. ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ В М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ”
|300000,00
|ОК “ЖИТЛОВИЙ 8”
|“ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ВІДМОСТКИ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ 102А ТА 104 ПО ВУЛ. ЧОРНОВОЛА В М.ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ”
|199500,00
|ОСББ “МОЛОДІЖНА 40”
|“ЧАСТКОВА ЗАМІНА ДВЕРЕЙ НА СХОДОВИХ КЛІТКАХ ТА ВІКНО В ЕЛЕКТРОЩИТОВІЙ В ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ПО ВУЛ.МОЛОДІЖНА 40”
|50865,00
|ОСББ “МОЛОДІЖНА 42”
|“ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПІДВАЛЬНОГО ПРИМІЩЕННЯ ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. МОЛОДІЖНА 42 В М.ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ”
|101215,00
|ОСББ “КРИХІВЕЦЬКИЙ ДВІР”
|“ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ В БУДИНКАХ ОСББ “КРИХІВЕЦЬКИЙ ДВІР””
|150000,00
|ОСББ “ПАСІЧНА 21”
|“ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ В БУДИНКУ № 21 НА ВУЛ. ПАСІЧНА”
|288000,00
|ОСББ “ЗОРЯНИЙ КВАРТАЛ”
|“ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ № 77, №79, № 81, №83 НА ВУЛ. ГНАТА ХОТКЕВИЧА”
|79611,00
|ОСББ “ФРАНКА-ЦЕНТР”
|“ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ МЕРЕЖ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ В БУДИНКУ № 10А НА ВУЛИЦІ ІВАНА ФРАНКА”
|287850,00
|ОСББ “ІНДІГО”
|“РЕМОНТ СХОДОВОЇ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ № 1 НА ВУЛ. МАРІЙКИ ПІДГІРЯНКИ”
|150000,00
|ОСББ “КРИХІВЕЦЬКА ОСЕЛЯ”
|“ЧАСТКОВА ЗАМІНА НА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧЕ ОСВІТЛЕННЯ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ТА МЕРЕЖ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ, ВОДОПОСТАЧАННЯ, ВОДОВІДВЕДЕННЯ БУДИНКУ № 53А НА ВУЛ. Д.ГАЛИЦЬКОГО В С. КРИХІВЦІ”
|150000,00
|ОСББ “ІФ ПРЕМІУМ”
|“ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ № 128 ПО ВУЛ. ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ В М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК”
|139545,00
|ОСББ “ДІМ-А”
|“ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ДАХУ ТА СИСТЕМИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ В БУДИНКУ ОСББ “ДІМ А” № 8 НА ПІВНІЧНОМУ БУЛЬВАРІ”
|189000,00
|ОК “ЖИТЛОВИЙ № 7”
|“ЧАСТКОВИЙ РЕМОНТ МЯКОЇ ПОКРІВЛІ ПО ВУЛ.Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 84 КОРП,2”
|300000,00
|ОСББ “ЗІРКА КАСКАДУ”
|“ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ СХОДОВОЇ КЛІТКИ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ № 35 НА ВУЛ. СТУСА”
|210000,00
|ОК “ЖИТЛОВИЙ КООПЕРАТИВ 22А”
|“ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ДАШКІВ ТА ВХОДІВ У ПІД`ЇЗДИ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ № 30 НА ВУЛ. В.СИМОНЕНКА”