Позивний “Хорват”: в бою із окупантами загинув прикарпатець Василь Малкович

У важких боях на Курщині загинув 32-річний житель Косівщини Василь Малкович — друг «Хорват», начальник Головного штабу Добровольчого Українського Корпусу «Правий сектор».

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Про це інформує “Галка” з посиланням на дописи знайомих воїна у Фейсбуці.

Полеглий герой Василь Малкович родом із села Березів на Косівщині. З юних років був активним учасником ВО «Тризуб» імені Степана Бандери. Під час Революції Гідності став одним із командирів «Правого сектора» у Києві, очолював підрозділ «Заграва». У червні 2014 року вступив до лав ДУК і з того часу постійно перебував на фронті — воював під Карлівкою, Пісками, Іловайськом, захищав Донецький аеропорт.

Після важкого поранення у серпні 2014 року очолив 13-й Запасний батальйон у Києві, а з вересня 2015-го — став частиною штабу Корпусу. У серпні 2016 року командир ДУК ПС друг «Летун» призначив його начальником Головного штабу Корпусу.

З початком повномасштабного вторгнення росії у 2022 році «Хорват» знову пішов на фронт.

Знайомі Василя згадують його, як ідейного, вірного та безкомпромісного.

Олександр Нескорений пише, що Василь був активним учасником Майдану, захищав ДАП. Неодноразово був поранений. І навіть ув’язнений по сфабрикованій справі режимом ФСБшників.

Олексій Сталкер згадує, як вони разом з Василем мріяли про велику Україну.

“Тоді ми лише мріяли та боролися, у нескінченних сутичках з ліваками, й мєнтами ми вели боротьбу”, – пише Олексій Сталкер.

Згадує, як вони разом йшли на майдан.

“Де у вогняному вирі горів беркут, там де наша кров текла рікою, там де ми посміхалися смерті в обличчя”.

Та пригадує, як вони, ще юні, поїхали на війну.

“На схід йшли ми на боротьбу з московською ордою. Мали з собою лише мрію і автомат. У вирі боротьби гартувалася сталь і тоді ми з тобою із посмішкою на наших зкривавлених обличчях зустрічали смерть”.

Наталя Шалаєв-Малкович пише:

“Воїн Хорват — це справжній син України, який з дитинства ріс з любов’ю до рідної землі. Його дідусь, носій мудрості поколінь, з колиски прищеплював йому повагу до українських традицій, історії та глибоке відчуття патріотизму. Саме з дитинства Хорват розумів: Україна — понад усе”.

Вона розповідає, що коли настав час випробувань, він не залишився осторонь. Василь пройшов Майдан, війну на сході. А у найтяжчі роки АТО він був там, де найбільше потребували відваги й сили духу.

“З початком повномасштабного вторгнення у 2022 році Хорват знову став до строю. Він не шукав слави чи визнання — лише хотів захистити свою землю, свою родину, своє майбутнє. Він боровся з відкритим серцем і міцною вірою в Перемогу”, – пише Наталя Шалаєв-Малкович.

Тіло воїна наразі неможливо вивезти з фронту.

Прощання з Героєм відбудеться після повернення.