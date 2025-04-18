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За минулу добу ворог втратив понад 1500 орків та рекордну кількість автомобільної й спеціальної техніки
Диван на коліщатках в темній вітальні

За минулу добу ворог втратив понад 1500 орків та рекордну кількість автомобільної й спеціальної техніки

Автор: Ігор Василик
18/04/2025 07:47
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ДІМ РІА
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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.04.25, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 18.04.25

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  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 938970 (+1530) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 10662 (+8) од,
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22257 (+40) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 26530 (+88) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1367 (+1) од,
  • засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1136 (+1) од,
  • літаків / aircraft – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 33065 (+140),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3145 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 44954 (+312) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 3858 (+51)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!

Втрати противника на 18 квітня 2025 року.