Якою буде погода на Прикарпатті 6 квітня

6 квітня по місту Івано-Франківську та області синоптики прогнозують хмарну погоду, значний сніг, мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця, вночі та вранці сильні заморозки у повітрі 0-5 °.

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Вітер північно-західний , 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, повідомляє Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології.

Температура повітря

По місту: вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.

По області: вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

У високогір’ї Карпат: вночі 5-10°, вдень 1-6 ° морозу.

Медико-метеорологічні умови- 3 типу

Видимість на автошляхах 2-4 км.

Окрім того, вночі та вранці 6, 7, 8 квітня по місту Івано-Франківську та області сильні заморозки в повітрі 0-5 °( 2 рівень небезпечності, помаранчевий ).

Протягом доби 6 квітня по місту Івано-Франківську та області значний сніг (7-19 мм за 12 год та менше), пориви північно-західного вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця. (1 рівень небезпечності, жовтий)

Станом на 08:00 06.04.2025, за повідомленням Гірських рятувальників Прикарпаття, на горі Піп Іван туман, видимість обмежена, вітер північно-східний 8 м/с, температура повітря -12°С.