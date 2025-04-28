Янукович отримав другий вирок в українському суді

Подільський районний суд Києва засудив колишнього президента Віктора Януковича до 15 років позбавлення волі за підбурювання до дезертирства та організацію незаконного переправлення через кордон.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Вирок – 10 років ув’язнення за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон та дезертирство – було також винесено колишньому заступнику начальника Управління держохорони.

У суді було доведено, що 23 лютого 2014 року Янукович, діючи у змові з колишнім начальником Служби безпеки президента та представниками росії, повітряним шляхом незаконно перетнув кордон України та організував переправлення не менше 20 осіб з числа близького оточення та військовослужбовців УДО.

Вони летіли на трьох російських військових гелікоптерах під керуванням пілота з російської армії з околиці села Урзуф Мангуського району Донецької області у напрямку аеродрому в Єйську (рф). Пробувши там певний час, вони відлетіли до Анапи, а звідти військово-транспортним літаком попрямували до військового аеродрому «Гвардійське» в Криму.

«Надалі експрезидент прийняв рішення за сприяння зс рф остаточно залишити Україну. Перебуваючи на території військової частини чорноморського флоту рф в районі Козачої бухти в м. Севастополь, він підбурив військовослужбовців УДО України, які забезпечували його особисту охорону, до дезертирства та виїзду до росії. З Автономної Республіки Крим експрезидента вивозили морським шляхом російські військові. У результаті разом з експрезидентом морським судном із Севастополя до рф виїхала частина працівників держохорони. На військову службу вони не повернулися», – повідомили у прокуратурі.

Маршрут пересування Януковича повністю координували росіяни, він узгоджувався з президентом рф.