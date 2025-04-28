Митрополит Володимир освятив землю під будівництво монастиря у Духовій Криниці 

Днями Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський Владика Володимир Війтишин здійснив освячення земельної ділянки під будівництво чоловічого монастиря поблизу Духової Криниці, яка є одним із паломницьких місць Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ.

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Пише Правда.іф з посиланням на УГКЦ.

Знаменно, що багато століть тому саме на цьому місці стояв Свято-Іванівський монастир, в якому вірні черпали духовну силу й занурювалися в молитву.

Розпочався візит Архієпископа з урочистої зустрічі. Відтак Митрополит Володимир очолив молебень до блаженних священномучеників станіславівських Симеона Лукача, Григорія Хомишина та Івана Слезюка. У цьому часі Архієрею співслужили чисельно зібрані священнослужителі Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ, зокрема душпастирі Згромадження Воплоченого Слова, а також протопресвітер Єзупільського протопресвітеріату о. Богдан Курилів.

Опісля цього Митрополит звернувся до присутніх, зазначаючи, що будівництво монастиря — це не лише відновлення історичної спадщини, але й сповнення Божого задуму:

«Те, що на цьому місті постане дім молитви — монастир, це насамперед Божий план, який нам не під силу усвідомити. Та ми знаємо історію цього святого місця й сьогодні можемо ще більше його прославити: багато людей приїжджає сюди за тілесним оздоровленням, вірячи у цілющу силу води, але прагнемо до того, щоб тут люди могли оздоровити себе й духовно — у молитві, Таїнствах Сповіді та Святого Причастя. Сьогоднішню молитву заносимо до Господа, аби Він благословив наші наміри. Бо коли Бог опікується, то й будівничим буде легше».

Згодом Владика Володимир закликав присутніх благати Бога за мир в Україні, а також згадувати у молитві всіх мужів віри, які своєю відданістю зберегли Церкву для нас:

«Молімося, щоб Божа ласка і любов була між нами, а ми будемо до Нього молитися за нашу Батьківщину-Україну, просячи про мир та єдність для нашого народу. Пам’ятаймо про наших новомучеників, адже за їхнім прикладом ми будуємо Українську Греко-Католицьку Церкву й завдячуємо їм за їхню жертву, а також за те, що не втратили віри наших батьків і дідів».

Насамкінець присутні процесійно вирушили до місця, на якому згодом постане святиня, де відбувся Чин освячення хреста та земельної ділянки.

Завершилося моління виконанням духовного гімну України «Боже Великий, Єдиний».