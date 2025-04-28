У музеї на Прикарпатті представили близько 100 автентичних строїв з різних куточків України

У селі Глушків на Городенківщині уже понад чверть століття діє музей “Етноскриня”. У ньому з любов’ю та турботою створює та зберігає етноспадщину майстриня Галина Гафійчук.

Пише Правда.іф з посиланням на Городенківську міську раду.

У колекції музею — близько 100 автентичних строїв з різних куточків України, жіночі прикраси, ткацькі верстати, кераміка, старовинні побутові речі.

Пані Галина також відтворює вишиті сорочки, виготовляє гуцульські зґарди тощо.

Музей «Етноскриня» — це живе джерело української традиції в нашій громаді. Дякуємо пані Галині за збереження культурної спадщини українського народу.