У музеї на Прикарпатті представили близько 100 автентичних строїв з різних куточків України

У селі Глушків на Городенківщині уже понад чверть століття діє музей “Етноскриня”. У ньому з любов’ю та турботою створює та зберігає етноспадщину майстриня Галина Гафійчук.
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Пише Правда.іф з посиланням на Городенківську міську раду.
У колекції музею — близько 100 автентичних строїв з різних куточків України, жіночі прикраси, ткацькі верстати, кераміка, старовинні побутові речі.
Пані Галина також відтворює вишиті сорочки, виготовляє гуцульські зґарди тощо.
Музей «Етноскриня» — це живе джерело української традиції в нашій громаді. Дякуємо пані Галині за збереження культурної спадщини українського народу.